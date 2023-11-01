「美軍突擊隊在以色列」協助尋找人質　官員曝：派數十名特種兵

▲ 美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成1400人死亡及逾200人被俘。美國五角大廈證實，美軍突擊隊正協助以色列尋找遭哈瑪斯關押的人質，據稱包括數十名特種作戰部隊（SOF）隊員。

根據《紐約時報》，五角大廈最高特種作戰政策官員10月31日證實，美軍在以色列的地面突擊隊正協助尋找7日遭哈瑪斯綁往加薩的人質位置。

助理國防部長麥爾（Christopher P. Maier）在華府一場特種作戰會議上說明，「我們正協助以色列人做很多事」，主要任務是幫他們「確認人質，包括美國人質」，「這確實是我們的職責」。

他拒絕透露目前有多少特種部隊隊員在以色列，但其他美國官員披露，國防部近幾天來派出幾十人，且7日當天已有一支小隊在以色列境內，接受哈瑪斯突襲前就規劃好的訓練。

要求匿名的官員說明，隊員將與聯邦調查局（FBI）、國務院及其他美國政府人質談判專家一起與以色列討論。麥爾則表示，美國特種部隊在以色列並未分配到任何作戰任務，但正與以色列同級人員討論加薩「未來將發生的一場非常複雜的戰鬥」。

哈瑪斯在人口密集的加薩地底建立錯綜複雜的隧道網，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin II）與以色列防長討論中強調，有必要仔細考慮以軍如何地面入侵加薩，「我們將盡可能與他們合作，就這類行動向他們提供建議。」

部分西方國家已經暗中將特種部隊小隊調度至離以色列更近的地點，以協助任何可能的救援行動，以及從以色列或黎巴嫩大規模撤僑。麥爾說明，美國在以色列的特種部隊也已準備好「幫助我們的公民離開這些地方，並確保大使館安全。」