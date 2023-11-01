埃及總理：準備犧牲數百萬人衛國！　坦克集結拉法過境點

▲埃及總理馬德布利10月31日訪問拉法過境點，軍事人員站崗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列情報機構一份報告稱要把加薩220萬人民遷移至埃及西奈半島，對此埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）10月31日宣稱，準備犧牲數百萬人的性命，不惜一切代價保衛埃及領土和主權。在此之際，以色列媒體稱，在埃及拉法過境點一側，有數十輛坦克與裝甲車集結。

▲埃及總理馬德布利。（圖／路透）

阿拉伯衛星電視台報導，埃及總理馬德布利是在到訪西奈半島北部阿里什（Al Arish）時發表上述談話，稱埃及準備犧牲數百萬人的生命，保衛領土，且埃及不會以犧牲自身利益為代價來解決區域問題。

另一方面，以色列時報報導，埃及在進入加薩拉法邊境周邊駐紮坦克與裝甲車，數量為數十輛。埃及擔憂，由於以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩的激烈戰鬥，恐怕會讓數以萬計的難民從此處湧入，迄今基本上關閉邊境，只允許人道援助卡車進入加薩。

不過CNN援引埃及邊境官員指出，拉法過境點預計當地1日上午會開放，允許81名受傷的巴勒斯坦人從加薩到埃及醫療機構接受治療。官員表示，這81人為重傷患者。

加薩最大的希法醫院院長賽米亞（ Mohammed Abu Selmia）透露，這81名巴勒斯坦人目前正在加薩各地醫院接受治療，大多數患者需要進行手術，這些人將從加薩醫院出院，前往埃及希克祖威鎮（Sheikh Zuweid）野戰醫院接受治療。