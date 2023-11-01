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2023全世界最富裕20國排行榜！新加坡奪冠　台灣第12名

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為台北101。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社台北1日綜合外電報導

財經網站Insider Monkey以各國2023年人均國內生產毛額（GDP）為基礎，發布「全世界最富裕20國」排行榜，台灣以7萬3344美元排名12，新加坡以15萬7354美元奪冠。

Insider Monkey說明，評比方式是依據國際貨幣基金（IMF）按國家公布的人均GDP數據，並以「購買力平價」（Purchasing Power Parity, PPP）計算。

根據這份「全世界最富裕20國」排行榜，全球最富裕前5國依序為：新加坡（15萬7354美元）、盧森堡（14萬2490美元）、卡達（12萬4834美元）、愛爾蘭（12萬4596美元）以及阿拉伯聯合大公國（8萬8221美元）。

排名6至20的分別是：瑞士、挪威、美國、聖馬利諾、汶萊、丹麥、台灣、荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、瑞典、比利時以及澳洲。

Insider Monkey點出，儘管台灣未被全球承認為獨立國家，但仍然是一個經濟強權，在全球消費性電子供應鏈中扮演著至關重要的角色。全球最大晶片代工企業台積電以及其他重要的電子公司總部都設在台灣。

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