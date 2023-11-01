13歲男童疑爭寵持刀弒母　行凶後第一件事竟是拍照給朋友看

▲美國佛州13歲少年德瑞克(圖左)疑因爭寵，竟趁母親陪出生不久的妹妹睡覺時，持刀殺害母親。（翻攝X@iSeeRacist-horz）

圖文／鏡週刊

家中多了一名新生兒，父母通常會將比較多的關注力放在嬰兒身上，往往會讓年紀較大的小孩覺得父母偏心，美國佛羅里達州近日一名13歲男孩，疑似不滿母親偏心妹妹殘忍刺死母親，更讓人難以置信的是，他直接在襁褓中的妹妹面前犯案，事後還拍照傳給網友看。

綜合外媒報導，13歲男童德瑞克（Derek Rosa）母親葛西亞（Irene Garcia）不久前剛剛生了一名女兒，是德瑞克同母異父的妹妹，10月12日當天，德瑞克趁母親陪出生14天的妹妹睡覺時，竟持刀殘忍殺害母親。他行兇後先拍照傳給網路認識的朋友看，隨後才打電話向警方自首。

德瑞克自首電話通話長達18分鐘，電話中他不僅向接線員坦承殺死母親，他在自首電話中情緒非常不穩定，不僅曾語無倫次問對方「她死了嗎？」也曾描述「地板上都是血」，甚至還提到自己有一把槍，原本想持槍自殺，但自己辦不到。

警方獲報到場處理，從德瑞克對妹妹語帶仇視的態度，以及曾在報案電話中表示不想靠近或碰到妹妹，推測這起悲劇不排除與「爭寵或獲得父母關注」有關。

雖然德瑞克只有13歲，但因為犯行重大，佛州檢察官與法院決定讓他以成年人身份受審，德瑞克的生父在得知兒子犯下重大錯誤後，親自向法院提交了一封信求情，強調自己印象中的德瑞克是個好學生，且深受親友喜愛又乖巧，實在無法理解為什麼會發生這樣的事情。

這起案件的首次聽證會在10月27日舉行，但德瑞克沒有出庭，由他的父親和祖母代替出席。目前他被關押在邁阿密戴德郡懲教與勒戒中心，不得保釋。

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