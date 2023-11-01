嫌樓上腳步聲太吵　3樓男持槍「冷血射殺4樓父子」斃命畫面曝光

▲監視器拍下男子行凶過程。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林區大樓發生槍擊命案，住在3樓的47歲男子帕斯(Jason Pass)因為嫌樓上鄰居太吵，持槍上樓理論，結果雙方一言不合，當場將住在4樓的47歲男子馬圖林(Bladimy Mathurin)與對方27歲繼子莫德(Chinwai Mode)射殺。

事件上月29日發生在布魯克林大道上一棟公寓，監視器畫面拍到，住在3樓的帕斯上樓與馬圖林的妻子瑪莉(Marie Delille)理論，沒多久馬圖林手持剪刀跑過來，瑪莉試圖勸他回家時，帕斯突然掏出手槍。

帕斯朝馬圖林開槍後，又對試圖阻止他的莫德開槍，馬圖林試著逃回家中時，帕斯又追上去發射多槍，導致2人血濺家門口身亡，他冷冷看著2人屍體，之後才逃離現場。

紐約警局表示，自從去年3月以來，已至少6次接獲帕斯打來的報案，一直在投訴從4樓傳來的腳步聲等噪音。大樓管理人員表示，雖然很常接到住戶投訴噪音，也提出可舉辦調解會，但從來沒有真的舉辦過。

痛失兒子與丈夫的瑪莉悲痛向媒體表示，帕斯當時先敲天花板，所以丈夫也回敲地板，「我的丈夫沒有槍，為什麼要帶槍來我們家，為什麼要帶槍來拆散我們一家人，為什麼？我要正義」，由於帕斯目前尚未落網，令她感覺與家人活在恐懼中。