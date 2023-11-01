剿滅以色列軍！哈瑪斯「從地道滲透」襲擊以軍陣地　摧毀坦克推土機

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動陸海空大規模突襲以後，加薩走廊遭以色列軍封鎖，在以軍投入地面作戰後，至今總共累計8000多名加薩民眾身亡。對此，哈瑪斯旗下的卡桑旅首度發布影片，聲稱從地下道滲透攻擊以軍坦克陣地，影片中機槍砲聲作響，襲擊以軍2輛坦克和多輛推土機。

根據《黎巴嫩貝魯特廣場電視台》（Al Mayadeen）、埃及媒體《Sada El-Balad》、土耳其通訊社《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı），哈瑪斯從10月7日起針對以色列發動「阿克薩洪水行動」，發射數千枚火箭彈，最近旗下所屬軍事組織「卡桑旅」（al-Qassam Brigades）首度透過社群媒體Telegram發布影片，影片內容為哈瑪斯和以色列軍的交火畫面。

▲哈瑪斯卡桑旅從地下隧道襲擊以色列軍陣地，透過自製反裝甲砲彈摧毀以軍坦克和推土機。（圖／翻攝自卡桑旅Telegram，下同）

卡桑旅在這支影片中揭露一項複雜的行動，其中哈瑪斯在加薩走廊的北部、南部同時和以軍交戰。

在以色列國防軍所駐紮、位於該國西南部的集體農場（定居點）埃雷斯（Erez）中，卡桑旅透過地下道滲透至以軍位於埃雷斯西側的陣地，並從地下道後方以多種武器襲擊以軍，包括幾名哈瑪斯武裝分子攜帶輕型機槍、哈瑪斯自製的105mm口徑「雅辛」（al-Yassin 105 missiles）反裝甲砲彈，攻擊以軍4輛軍用車輛、2輛以軍坦克、多輛推土機。

報導指出，影片中的拍攝日期為10月29日，地點為加薩北部邊境口岸。影片的開頭畫面顯示，一架屬於哈瑪斯的無人機正在監視召開軍事集會的以色列部隊，當中有許多以軍坦克和運兵車包圍。

幾名武裝分子攜帶輕型機槍、雅辛反裝甲砲彈，從一個地下隧道口向以軍秘密前進，隨後向以軍軍車發射雅辛反裝甲砲彈，雙方爆發激烈衝突。

哈瑪斯10月31日發表聲明，宣稱其武裝分子在加薩市西北部和以軍的衝突中，擊殺一名以軍士兵、摧毀3輛裝甲車，而以軍1輛坦克和推土機也被擊中，同時用自製的裝反裝甲砲彈摧毀埃雷斯過境點以東的另一輛汽車。

針對哈瑪斯與卡桑旅的聲明和影片，以色列軍方並未多作回應。