埃及發掘古墓數百件文物　3500年前完整《亡靈書》罕見出土

▲埃及3500年歷史古墓出土木乃伊與罕見保存良好的《亡靈書》。（圖／翻攝自Facebook／tourismandantiq）

記者張寧倢／綜合外電報導

考古學家在埃及中部明亞省（Minya）發現一處可追溯至3500年前的歷史古墓，墓中不僅有幾個木乃伊石棺（sarcophagi）與木棺，還有數百件陪葬品等文物，其中最罕見的發現是一捲寫在莎草紙上、將近15公尺長的《亡靈書》（Book of the Dead，又稱死亡之書），保存狀況良好完整。

▲古埃及人通常會將木乃伊木棺放在石棺之中保存。（圖／翻攝自Facebook／tourismandantiq）

根據美媒Newsweek與時人雜誌報導，考古團隊在埃及尼羅河谷墓地區域Tuna al-Gebel挖掘已經6年，直到去年8月才發現這座約3500年前的古墓。埃及旅遊文物部表示，遺址中保存完好的木乃伊包含阿蒙神廟公牛的監督者Jahuti小姐，神廟音樂家Nani夫人，以及另一具彩色雕刻棺中的Ta-de-Isa夫人，她是古埃及神Djehuti的一位大祭司之女。

▲卡諾卜罈被用來保存經過防腐處理的死者內臟。（圖／翻攝自Facebook／tourismandantiq）

另外，古墓中還有數百件文物，例如護身符、裝飾品、保存內臟用的卡諾卜罈（Canopic jars），以及巫沙布提俑（Ushabti）陪葬人偶。最有趣且罕見的發現是，一捲完整且保存狀態良好的紙莎草製卷軸，長度約13至15公尺，上頭所寫是《亡靈書》的內容。不過埃及當局並未公布卷軸的照片。

▲出土的巫沙布提俑。（圖／翻攝自Facebook／tourismandantiq）

報導解釋，《亡靈書》是古埃及人用來保護與幫助死者通往來世的喪葬文本，上頭寫有咒語或魔法儀式，包含死後如何維持靈魂與心臟，死後遇到的惡魔、神與動物的保護咒，內容範圍甚廣。即使古埃及人經常把其埋在死者身旁，但要在古墓中找到這些文書實屬不易，據稱過去考古學家從未發現過一本含有完整章節的《亡靈書》。

▲彩色雕刻的木乃伊棺。（圖／翻攝自Facebook／tourismandantiq）