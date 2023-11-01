TikTok扮醫生狂吸30萬粉　男網紅「戴聽診器」闖醫院被捕畫面瘋傳

▲男網紅假扮醫生，企圖闖進醫院。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

南非27歲男子拉尼(Matthew Lani)在網路上假扮醫生，時常分享醫療知識與販售藥物，獲得30多萬粉絲訂閱，近來他試圖以醫生的身分潛進醫院，結果遭醫院保全識破，被逮捕畫面在網路上流傳。

在TikTok假扮醫生的拉尼，上月29日晚間8時故意打扮成醫生，穿上醫生白袍，脖子上還戴著聽診器試圖闖進醫院，結果被醫院保全識破身分，被捕時他還試圖爬醫院的窗戶逃走，再次被捕後被移交給警察。

拉尼被捕的畫面在網路上瘋傳，可見到拉尼身上穿著一件海綿寶寶棉T，當保全拿著他的聽診器詢問時，他拼命否認那不是他的，模樣看起來十分狼狽。南非豪登省衛生部表示，拉尼之前也曾假扮成醫生，闖入同一間醫院，策畫誤導性內容。





▲男子常在網路上宣稱擁有醫學學位。（圖／翻攝自推特）

最新消息傳出，拉尼上月31日出庭應訊後，目前已被釋放，他在法院外對媒體澄清，他在網路上所做的一切表演都只是娛樂性質，並強調自己從來沒有在網路上從事醫療相關行為。

在網路上擁有30多萬粉絲的拉尼，對外聲稱他擁有約翰尼斯堡金山大學 (University of the Witwatersrand)醫學學位，不過這個說法遭到外界質疑，教育部後來澄清，他從來沒有在該學校畢業，也沒有獲得相關證書。

拉尼後來又對外宣稱，他的真實身分其實是在泰比薩醫院(Tembisa Provincial Tertiary Hospital)實習的醫療系大二生辛格瓦(Sanele Zingelwa)，結果遭到本尊提告。警方目前已對拉尼在網路上假扮醫生的案件立案進行調查。