全球第2例「豬心移植」病患死亡　僅多活6周！醫院證實有排斥反應

▲美國58歲男病患接受豬心移植手術，為全球第二例，醫院聲明宣布他已於近日死亡。（圖／翻攝自YouTube／University of Maryland School of Medicine）

記者張寧倢／編譯

全球第二例「豬心移植」的病患在手術後近6周去世。來自美國馬里蘭州菲德里克（Frederick）的58歲海軍老兵福塞特（Lawrence Faucette）9月20日接受這項實驗性手術，起初一個月心臟功能良好，也停用心臟藥物，直到近日出現排斥反應，最終在10月30日病逝。去年，全球首例豬心移植的患者在術後2個月死亡。

根據CNN報導，美國馬里蘭大學醫學院宣布了58歲末期心臟衰竭患者福塞特的死訊，聲明提到福塞特9月14日首次到馬里蘭大學醫學中心（UMMC）就醫，但由於他病情嚴重，包含周邊血管疾病等情況，被判斷不適合接受傳統心臟移植手術，隔天美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權進行豬心移植的實驗性手術，希望能延續他的生命。手術前不久，他甚至一度心跳停止。

▲福塞特生前尚未接受豬心移植手術時的受訪影片。（影片取自YouTube／University of Maryland School of Medicine）

福塞特9月20日動刀換心，成為了全球第二例接受基因改造豬心移植手術的患者。最初幾周，醫生報告稱他的病情出現重大進展，包含開始進行物理治療，並完成了與家人共度更多時光的願望。術後一個月，醫生認為他的移植心臟功能良好，並已停用任何支持心臟功能的藥物。

馬里蘭州大學醫學院心臟異種移植的臨床主任、執刀醫師格里菲斯（Bartley Griffith）當時曾表示，「我們目前沒有發現感染或排斥反應的證據。」醫生對福塞特進行實驗性抗體治療，以進一步抑制免疫系統，防止排斥反應。

▲馬里蘭大學醫院9月20日為福塞特進行全球第二例豬心移植手術。（圖／翻攝自YouTube／University of Maryland School of Medicine）

然而，最近幾日，這顆移植心臟開始出現排斥反應的初步跡象。醫院聲明提到，器官排斥是「涉及人體器官的傳統移植面臨的最大挑戰」，儘管醫療團隊盡了最大努力，最終福塞特仍於10月30日去世。

2022年1月，同樣是由馬里蘭大學研究小組所進行的全球首例豬心移植實驗，57歲的垂死病患班奈特（David Bennett）雖然在移植後最初幾周沒有出現排斥反應，但術後2個月仍然死亡，當時驗屍得出的結論是，貝內特死於「一系列複雜因素」導致的心臟衰竭，其中也包含他在手術前的健康因素。

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