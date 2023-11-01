6歲童搞錯房子「在門口放了一袋糖果」　媽目睹他被槍指著頭嚇壞

▲男子被控拿槍威脅兒童生命。（圖／翻攝自Nassau County Police Dept）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約長島一名6歲男童萬聖節活動時，因為搞錯朋友家，不小心把糖果袋放在錯誤民宅，當他發現錯誤前去把袋子拿走時，竟然被43歲男屋主麥可(Michael Yifan Wen)用槍指著頭、威脅性命。

事件上月28日晚間7時30分左右發生在紐約州曼哈塞特(Manhasset)，43歲男子麥可被控打開家門後，用槍指著一名6歲男童的頭，一邊威脅對方，「立刻滾出我的房子」。

6歲男童的42歲母親向警方表示，當時她載著10歲女兒與6歲兒子參加萬聖節活動，女兒與兒子下車把一袋糖果放在朋友家，並且按了門鈴，但上車後很快就發現搞錯房子，所以她立即載孩子們返回拿走糖果，沒想到目睹兒子頭被槍指著的可怕畫面。

母親表示，當她目睹兒子的頭被槍指著時，立即大喊「不要開槍」，當下非常擔心兒子的性命安危，事後報警。麥可被捕後則辯稱，當下他只是想嚇唬嚇唬小孩。

麥可被控二級威脅與危害兒童福利罪，他的委任律師表示，麥可、妻子與3名孩子近來常遇到半夜有人敲門騷擾，所以對於陌生人敲門會比較緊張，且就在事件發生前一晚，深夜時才有2名陌生人來敲門就跑了，強調事件只是單純的誤會，對所有被控罪名均不認罪。