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拿2024大選威脅！美穆斯林警告拜登「敦促以巴停火」：否則沒選票

▲▼巴勒斯坦支持者聚集在紐約哥倫比亞大學前舉行抗議活動，一些穆斯林學生呼籲承認加薩巴勒斯坦人數十年的痛苦。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦支持者聚集在紐約哥倫比亞大學前舉行抗議活動，一些穆斯林學生呼籲承認加薩巴勒斯坦人數十年的痛苦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

面對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，以色列軍方選擇全面封鎖加薩走廊、切斷水電燃料等一切供應，並從10月27日起出動戰車、坦克、推土機、部隊投入地面作戰，其中更對加薩北部賈巴利亞難民營進行毀滅性空襲。對此，美國穆斯林致函美國總統拜登，要求敦促以巴雙方停火，否則就會失去2024年大選的選票。

根據《路透社》、《國家評論》（National Review），自從以巴衝突爆發後，哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部指出，至今為止已高達8525名巴勒斯坦人喪命，其中包括3542名兒童、2187名婦女。對此，一些在美的穆斯林、阿拉伯裔美國人團體開始以選票做為要脅條件，呼籲總統拜登應該立刻採取措施確保加薩走廊停火。

美國全國穆斯林民主委員會（NMDC）發表一封標題為「2023年停火最後通牒」的公開信，敦促拜登應該利用對以色列的影響力，在美東時間10月31日下午5時（台灣時間11月1日上午5時）之前，促成以色列和哈瑪斯在加薩停止戰火，否則將承諾動員穆斯林、阿拉伯裔選民，拒絕認可、支持，或投票給任何支持以色列對巴勒斯坦人民發動攻擊的候選人。

該封信寫道，「全國穆斯林民主委員會、民主黨活動人士，以及來自全國各地和關鍵競選州的選民寫信，表達對於加薩正在進行大屠殺的深切關注。無法接受對於8000多名巴勒斯坦人被屠殺和加薩人道主義災難。我們呼籲白宮，應該立即採取措施敦促停火。」

「貴國政府（指美國拜登政府）無條件支持，包括給予資金與軍備，在暴力長期化方面發揮重要作用，暴力造成平民傷亡、侵蝕選民對你的信任，而這些選民先前對你充滿信心。加薩局勢已到關鍵時刻，接近人道主義災難的極致，因此我們懇求你立即採取行動，確保在美東時間10月31日下午5時停火。」

報導指出，美國穆斯林公民組織Emgage發現，將近110萬名穆斯林在2020年總統大選投票。當時《美聯社》出口民調指出，穆斯林有64%的選民投票給民主黨的候選人拜登、35%的選民則投給共和黨的川普。

美國明尼蘇達州美國－伊斯蘭關係委員會（CAIR）執行主任胡笙（Jaylani Hussein）表示，「除非拜登致力於結束戰爭，否則他別無選擇，只能在2024年投票反對拜登。」

另外，來自密西根州的巴勒斯坦裔美國民主黨籍眾議員特萊布（Rashida Tlaib）則在社群媒體X（前稱推特）發布一段90秒鐘的影片，譴責拜登支持「以色列在巴勒斯坦的種族滅絕運動」，同時威脅道，「別指望我們在2024年投票」。

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