加薩戰後怎安排？美國以色列考慮派遣維和部隊　3大方案曝光

▲以色列宣布擴大加薩地帶地面行動規模，加薩發生爆炸竄出濃煙。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博引述知情人士消息指出，美國與以色列正在探討加薩地區未來的各種選項，若以色列國防軍成功驅逐巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，其中一種方案就是在加薩地區建立一支有美軍參加的多國部隊。

知情人士表示，既然地面進攻行動已經展開，如今迫切需要為加薩未來制定計畫，美國與以色列討論以下3種方案：

1.美國、英國、德國、法國軍隊的聯手合作，讓該區域的國家暫時監管加薩。在理想情況下，沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家願意參加。

2.仿效1979年埃及以色列和平條約的模式建立一支維和部隊。知情人士透露，以色列認為這個想法值得考慮。

3.把加薩置於聯合國臨時監督之下。但熟悉以色列想法的消息人士提到，以色列覺得這個做法不切實際。

消息人士指出，這些討論尚處於早期階段，仍存在許多變數。部分美國官員認為，這些選項並不成熟或不太可能。美國國務卿布林肯10月31日指出，不能回到哈瑪斯統治加薩的狀態、也不能讓以色列管理或控制加薩，美國正在考慮各種可能性。

不過美國國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）10月31日晚間已表示，「派遣美軍到加薩作為維和部隊的一員，並不是正在考慮或討論的事情」。美國國務院則是拒絕針對這些計畫置評。

以色列政府一再表明不打算占領加薩，但也稱無法接受哈瑪斯繼續統治加薩，且幾乎沒有證據顯示，管理約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構願意或能夠接管加薩。

報導指出，上述3種選項都給美國總統拜登及其他國家帶來政治風險，包括波灣國家。

根據一名瞭解拜登想法的人士透露，拜登認為即便是把一小部分的美軍置於危險地帶，也可能存在政治風險，美國目前還沒有傾向要做出這類決定。另一人則說，現階段也還不清楚阿拉伯國家是否有興趣參與。