以色列情報機構文件曝光　擬把220萬名加薩人遷至埃及西奈半島

▲加薩人民拿著行囊走在滿是殘骸瓦礫的街道上。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列情報機構一份文件稱，把220萬名加薩民眾遷移至埃及西奈半島。這則消息曝光後引發關注，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室對此表示，這只是初步文件，未經官方正式討論。

CNN、The Telegraph等外媒報導，這份文件標註的日期為10月13日，也就是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列的數天後。這份報告列出應對戰後加薩人民的3種方案，報告作者認為，方案C「要求加薩人民遷移至西奈半島北部」對以色列長期安全來說會是最佳選項。

這項計畫指出，將在西奈半島北部建造「帳篷城市」（tent cities，指以帳篷或其他臨時結構搭建而成的臨時住所），接著打造更多永久性城市，並建立一條人道援助通道，協助重新安置人口、建立安全邊境，以防這些人進入以色列。

這份文件並未說明加薩居民被遷走後，當地會變成什麼樣子，但稱這些人最終可能會在其他地方定居，包括土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國在內的國家可向難民提供資金或重新安置他們。

針對相關消息，以色列總理納坦雅胡辦公室發出聲明稱，「這是一份初步文件……未經官方討論，當前重點是摧毀哈瑪斯。」