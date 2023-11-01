麥當勞「滿地老鼠亂爬」客人嚇爆　挺巴勒斯坦示威者扔鼠抗議

▲男子把整箱老鼠丟進麥當勞店內。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國伯明罕一間麥當勞分店周一（10月30日）出現可怕一幕，親巴勒斯坦示威者把整箱老鼠扔到點餐機台旁邊的地板上，把店內客人當場嚇到尖叫。依據社群媒體流傳的影片，這群老鼠身體被染上巴勒斯坦國旗的顏色。

綜合以色列時報、紐約郵報等報導，這名身分不明的男子開車抵達伯明罕一間麥當勞分店，接著打開汽車後車廂，拿出一整箱塗著巴勒斯坦國旗顏色的老鼠。畫面顯示，汽車車牌被掛上「PAIISTN」字樣，男子接著進入店內有許多客人的麥當勞，把老鼠扔在地板上，同時喊著「解放該X的巴勒斯坦」，並在走回車子的時候，大聲說「抵制以色列」。

Hamas supporter throws mice in a packed London McDonalds, while shouting “fuck Israel”.



Multiculturalism has failed. pic.twitter.com/Y7VUV6ryL7 — Turning Point UK (@TPointUK) October 30, 2023

這段「享受你的老鼠漢堡」影片顯然是由這名男子的同伴拍攝，在麥當勞店內的客人嚇得尖叫，在影片進入尾聲時，呼籲針對三巨頭進行針對性抵制，除了麥當勞，還列出迪士尼與星巴克。

英國麥當勞一名發言人已證實有發生這起事件，稱該分店在清除老鼠之後，已進行全面消毒。另據警方表示，這起事件發生在30日下午約5時30分左右，正在調查這起事件。