麥當勞「滿地老鼠亂爬」客人嚇爆　挺巴勒斯坦示威者扔鼠抗議

▲男子把整箱老鼠丟進麥當勞店內。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國伯明罕一間麥當勞分店周一(10月30日)出現可怕一幕,親巴勒斯坦示威者把整箱老鼠扔到點餐機台旁邊的地板上,把店內客人當場嚇到尖叫。依據社群媒體流傳的影片,這群老鼠身體被染上巴勒斯坦國旗的顏色。

綜合以色列時報、紐約郵報等報導,這名身分不明的男子開車抵達伯明罕一間麥當勞分店,接著打開汽車後車廂,拿出一整箱塗著巴勒斯坦國旗顏色的老鼠。畫面顯示,汽車車牌被掛上「PAIISTN」字樣,男子接著進入店內有許多客人的麥當勞,把老鼠扔在地板上,同時喊著「解放該X的巴勒斯坦」,並在走回車子的時候,大聲說「抵制以色列」。

Hamas supporter throws mice in a packed London McDonalds, while shouting “fuck Israel”.



Multiculturalism has failed. pic.twitter.com/Y7VUV6ryL7