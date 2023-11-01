27款眼藥水與人工淚液「遭細菌汙染」　美FDA警告：應立刻停用下架

▲美國發現27款眼藥水與人工淚液生產環境遭細菌汙染，患者使用上有感染疑慮。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國食品與藥物管理局（FDA）警告，美國市面上販售的27款眼藥水、人工淚液與眼藥膏在生產時有細菌感染之虞，可能導致視力衰退甚至失明，呼籲消費者立即停止使用或購買。FDA表示，已經通知藥局與量販超市從網路與門市通路下架，但這些商品仍有可能正在流通。

根據華盛頓郵報報導，美國FDA於10月27日公布26款非處方眼藥產品清單並表示，調查人員發現「生產設施的衛生條件不符」，且關鍵藥品生產區域的環境採樣「細菌檢測結果呈現陽性」，因此已建議製造商召回所有批次眼藥產品，並呼籲消費者立即停用與正確丟棄。另外，FDA於30日的更新中，又增列了1款滴眼液產品。

報導指出，27款問題產品透過CVS Health、Rite Aid、Velocity Pharma等藥局和製藥公司以及Target、Walmart等超市零售商製造銷售。FDA警告，雖然廠商正在從網路與實體通路下架產品，但消費者仍有可能買到，目前尚未收到任何使用後眼部感染的案例，但鼓勵醫事人員與民眾若發現問題應該及時通報。

2023年初，美國當局查獲多款人工淚液與眼藥膏遭綠膿桿菌污染，美國疾病控制與預防中心（CDC）截至5月已確認有4人死亡，14人因此失明。

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