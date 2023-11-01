男友繼承9.7億遺產！　女被提分手「餵防凍劑」毒死他

▲ 克諾耶得知男友想分手，為錢動手殺人。（圖／Minot Police Department、翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北達科他州發生一起命案，一名女子被男友提分手後，竟餵他吞下防凍劑將他毒殺，而死者不久前才剛繼承一筆價值3000萬美元（約新台幣9.7億元）的遺產，疑似是擔心分手後分不到財產，才會動手殺人。

根據《紐約郵報》，47歲女子克諾耶（Ina Thea Kenoyer）10月30日被控謀殺51歲男友萊利（Steven Edward Riley Jr.），警方稱這起案件相當複雜，犯案動機與錢財有關。

本案發生於9月5日，目擊者向警方透露，萊利9月3日與律師見面，領取巨額遺產時就表現出不適，但克諾耶直到隔天才打911，醫護人員趕到萊利在邁諾特（Minot）的家時，他已經沒有反應。

驗屍結果顯示，萊利因攝入防凍劑而死。警方指控克諾耶將他毒殺，而克諾耶被捕前幾天還在臉書上發文，聲稱萊利死於自殺。

萊利繼承遺產不久後就向克諾耶提分手，調查人員因此推測，克諾耶是因覬覦財產而毒死他。克諾耶落網後則聲稱，她打算和萊利的兒子共享這筆估計達3000萬美元的財產，因為她身為萊利事實婚妻子，有權繼承他的遺產，但北達科他州並不承認事實婚姻關係。

克諾耶面臨該州最嚴重的謀殺指控，目前被關押拘留所且不得保釋。萊利的兒子則悲痛發文，「爸爸，願你安息」，「我有一種預感，一切都是她做的」，「希望她會為將你從這世上帶走受到應有的懲罰」。