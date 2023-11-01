美專家：黎巴嫩真主黨若參戰　恐影響美國對台軍援

▲ 以黎發生多起越境衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞洲國家愈發憂慮，烏克蘭與中東戰火正耗盡美國武器及彈藥庫存。智庫學者分析，一旦黎巴嫩真主黨介入戰爭，美國勢必面臨取捨，以色列對長程導彈及愛國者防空系統的需求恐怕擠壓印太需求，影響美國對台軍援規模，使台灣在中國潛在攻擊中處於弱勢。

專家指出，儘管有部分重疊，在烏克蘭打地面戰和抵禦來自加薩的短程火箭，所需的武器與台海發生海上衝突時所需不同，但真主黨恐怕改變遊戲規則。分析人士向《日經亞洲》指出，若真主黨參戰並從以國北部射彈攻擊，將直接影響台灣在緊急狀況下需要的武器。

卡內基國際和平基金會高級研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）說明，以色列與哈瑪斯在加薩的戰爭規模有限，「可能不會對美國造成太多麻煩」，烏軍每天使用多達6000至8000枚彈藥，相較下以色列國防軍每周使用約5000枚，「這可能帶來挑戰，但考量到美國已在提高產量，這是可以負擔的。」

▲ 黎巴嫩真主黨武裝成員。（圖／達志影像／美聯社）

但若真主黨加入戰局，卡瓦納坦言，「這會變得很困難，權衡也會更加無情。真主黨可能擁有超過15萬枚導彈，以色列估計他們每天可能發射6000至8000枚。」且真主黨據信擁有伊朗提供的先進精準制導導彈及短程彈道飛彈，比起哈瑪斯相對簡陋的火箭，這些高端導彈對以色列鐵穹（Iron Dome）防空系統威脅更大。

卡瓦納認為，這可能促使以色列要求美國提供愛國者防空飛彈，但愛國者本就供不應求，且將直接擠壓到美國在印太地區布局。

長程導彈也是關注重點之一，卡瓦納指出，若以黎衝突加劇或伊朗更直接涉入，以色列可能認為有必要發動遠程打擊，「不只是對黎巴嫩南部的短程攻擊，還可能打擊敘利亞境內真主黨據點或伊朗資產。」

▲ 以軍裝甲運兵車出現在近黎巴嫩邊境。（圖／路透）

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）1月公布最新台海戰爭兵推結果，證明遠程導彈在美國保台行動中至關重要，因為中國擁有強大防空系統，沒有飛機能夠靠近至足以投下短程彈藥的距離，就連匿蹤戰機都有風險，但精密的長程巡弋飛彈只有戰爭初期才有，隨著庫存耗盡，飛機必須使用射程更短的彈藥，承受更大風險。

史汀生中心（Stimson Center）高級研究員格里科（Kelly Grieco）直言，「我們面臨輕重緩急的問題，卻還以為停在美國軍力處於相對高峰的1990年代，可以克服這一切。但最終若我們認真看待印太，就代表必須分清楚優先順序。」

格里科指出，美國政府必須誠實面對，「戰略上總得面臨取捨。若美國認真看待印太和威懾中國，就必須結合目標和現有手段，但這有時需要艱困的抉擇。」

至於俄烏與以哈戰火是否成為中國侵台的機會，卡瓦納認為不會，但確實為北京帶來「額外的彈性」，在印太表現得更加霸道，就像中國與菲律賓在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）問題上的摩擦，「他們覺得自己有更多餘裕，或者至少會對測試底線能推到什麼程度感興趣。」