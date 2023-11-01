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智利、哥倫比亞召回駐以色列大使　譴責空襲加薩「連坐懲罰平民」

▲▼ 加薩賈巴利亞（Jabalia）難民營遭以色列空襲，醫院外排放一具具屍體。（圖／路透）

▲ 加薩賈巴利亞（Jabalia）難民營遭以色列空襲，醫院外排放一具具屍體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列在哈瑪斯突襲後對加薩展開報復空襲，造成逾8500人死亡，平民面臨人道主義危機，引發南美洲3國嚴厲譴責。玻利維亞開第一槍宣布與以國斷交後，智利與哥倫比亞雙雙召回駐以國大使，以色列目前尚未回應。

根據《路透》，智利政府10月31日召回駐以色列大使進行磋商，聲明指控以國近日對加薩的軍事攻擊違反國際人道主義法，相當於「連坐懲罰」巴勒斯坦平民，對此表達強烈譴責及憂慮。

智利還呼籲立即停止敵對行動，釋放遭哈瑪斯扣押的人質，並允許向加薩200萬人提供人道主義救援。該國外交部當天稍早表示，智利支持以色列與巴勒斯坦併存的「兩國方案」（Two-state Solution）。

哥倫比亞政府也在同一天召回大使，總統裴卓（Gustavo Petro）發文宣布，「我決定召回駐以色列大使。若以色列不停止屠殺巴勒斯坦人民，我們就不能待在那裡。」

此前，玻利維亞外交部副部長瑪曼尼（Freddy Mamani）在記者會上宣布，「為表示不接受與譴責以色列在加薩走廊侵略性且不符比例的軍事攻擊，玻利維亞已決定與以色列斷絕外交關係。」

玻利維亞在2009年左翼總統莫拉萊斯（Evo Morales）執政期間也曾因以色列在加薩的行動與其斷交，直到2020年右翼臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）政府與以國恢復邦交。

哈瑪斯7日突襲以色列，造成1400人死亡及240人被俘。以軍隨後展開報復，哈瑪斯控制的加薩衛生當局統計，7日以來已有8525人死於以軍空襲，包括3542名兒童。聯合國指出，加薩約230萬平民中有逾140萬人無家可歸。

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