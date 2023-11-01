一天痛失42親人　3月嬰到7旬長輩全炸死！男悲痛：我家沒有哈瑪斯

▲巴勒斯坦人員在加薩走廊中部一棟被毀住宅進行搜索。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列10月7日遭受突襲後誓言剷除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，對加薩走廊擴大襲擊。一個巴勒斯坦裔美國家庭接受美媒CNN採訪表示，他們在一天之內失去了42名住在加薩的親人，家族同住的院落被二度轟炸，罹難者從3個月大嬰兒到77歲老人都有。男子悲痛表示，「我們家沒有哈瑪斯，他們只是普通人。」

巴勒斯坦裔美國人哈穆達（Tariq Hamouda）與妻子瑪納爾（Manal）自2004年開始居住在美國明尼蘇達州。他向CNN表示，妻子婚前的姓氏是薩卡拉（Saqallah），而薩卡拉一家10月19日在加薩市Sheikh Ejleen社區的家族院落二度爆炸。他宣稱，這是以色列發動的空襲，造成他們42名親人死亡，當天以色列也對周遭地區多次襲擊。

▲加薩中部一棟被毀住宅中抱出一名罹難幼童。（圖／路透）

哈穆達提供CNN妻子娘家大院被毀的照片，親戚們說，原本那裡有3棟建築，如今成為燒焦的廢墟。CNN無法獨立核實發動空襲者是以色列，以軍則表示若沒有提供房屋座標他們無法回應，但這家人擔心被報復因此拒絕提供座標。哈穆達說，妻子的4名兄弟、1名姐妹和家裡多數小孩都被炸死了。

瑪納爾的堂表兄弟沙班（Eyad Abu Shaban）在美國佛州南部向CNN表示，這場悲劇對他而言「彷彿世界靜止」，「不是一人、二人、三或四人，而是42名家族成員，真的很難面對。」他說，他的嬸嬸也姓薩卡拉，叔叔一家為了躲避以色列空襲，從原本的家園撤離，搬到薩卡拉一家的住所尋求庇護，最終叔叔、嬸嬸和他們的兒子都罹難了。

▲加薩中部一棟住宅建築被炸成廢墟。（圖／路透）

哈穆達說，首次襲擊發生時他的岳母就站在陽台上，並在親戚的幫助下逃過一劫，第二次襲擊則完全摧毀了院落，造成數十人死亡。倖存的親人告訴他，空襲發生前，以色列國防軍曾通知該地區可能會有軍事活動，但從未要他們撤離家園，「在事前有或沒有發出警告的情況下，他們都轟炸了房屋」。

瑪納爾的4名兄弟中有3人是眼科醫生，其餘一人是耳鼻喉科醫生。哈穆達說，他們經營著加薩最大的家族眼科診所，「我們家沒有哈瑪斯成員。他們只是普通人，是醫生、祖母、祖父、叔叔、阿姨和孩子。我的意思是，如果你想消滅哈瑪斯，那你應該去找源頭。」

迄今這家人仍處在不安之中，哈穆達與沙班都說，他們想要的只是停止殺戮，「在這個時代，我們從未見過全世界都在看著無辜的人被撕裂。家庭、整個家族都從地圖上消失了。我希望每個人都知道，加薩人民就像他們一樣，他們受傷，他們流血，他們有家庭，他們有感情。」