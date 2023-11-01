冰球選手割頸亡「生前買戒指」準備求婚　女友PO黑白照：永遠愛你

▲諾丁罕黑豹隊29歲美籍選手亞當（Adam Johnson）比賽途中頸部被嚴重割傷，送醫身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國10月28日一場職業冰上曲棍球競賽發生死亡意外，29歲美籍選手亞當（Adam Johnson）遭對手以刀鞋踢中脖子，當場大量出血，送醫後不治。一名美國親戚透露，亞當最近剛買了訂婚戒指，準備向女友沃爾芙（Ryan Wolfe）求婚，親人從電視轉播中看見那一幕極其悲痛。女友也發文哀悼寫著「永遠愛你」。

▲亞當的姑姑表示，他生前正準備向女友求婚。（圖／翻攝自IG／aevpanther）

根據英國獨立報、澳洲新聞網報導，亞當的62歲姑姑卡莉（Kari Johnson）向媒體透露，事發當時她與亞當的父母在美國明尼蘇達州一起觀看冰球賽事轉播，親人們看見了悲劇的發生，那是難以言喻的驚駭與痛苦，「冰鞋直接割穿了亞當的氣管，還割破了他的頸動脈…他們把他送到醫院後，他沒能挺過手術，他們就是無法止血。」

卡莉說，亞當最近才買了一枚訂婚戒指，準備向沃爾芙求婚，而且她近日也已經搬到英國與亞當同住，「我們都很興奮，因為真的很期待他們的未來。他沒有機會向她問出口，就發生了這件事。」沃爾芙也在IG限時動態發文哀悼男友，「我可愛的天使，我會永遠想念你，永遠愛你。」

▲亞當女友發文哀悼。（圖／翻攝自IG）

卡莉還說，雖然亞當是姪子，但就像是她的孩子，看到那一幕非常難受，在事發後她將影片看了數百遍，認為對手麥特（Matt Petgrave）的動作完全「沒有必要」，雖然無法挽回亞當的生命，但家屬仍強烈要求進行全面調查，「我姪子有6英尺（逾180公分）高，不管是否失去平衡，像他那樣把腿抬得那麼高，做踢腿的動作，這是不可接受的。」

英國南約克郡警方已介入調查並證實，調查人員一直在審查錄影資料，與目擊者對話，以及尋求頂尖專家的建議與協助，試圖瞭解事發情況，「與所有意外與突發死亡一樣，警方的標準做法就是全面調查情況，並將所發現的反饋給驗屍官。」不過警方也說，由於此次悲劇事件前所未有且複雜，還需要一些時間調查。地方行政當局也向CNN表示，正在全力協助警方調查。