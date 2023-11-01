美國務卿周五再訪以色列　贊成巴勒斯坦自治政府「重返加薩」

▲美國國務卿布林肯將於11月3日出訪以色列，是以巴衝突後第3次出訪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國務院於當地時間10月31日表示，國務卿布林肯將於本月3日起程前往以色列，與該國官員會晤，同時在該地區展開其他訪問。此次布林肯出訪，將是繼10月7日巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯大規模突襲以色列後，第3度出訪以色列。同時，布林肯表達拜登政府對於巴勒斯坦自治政府重返加薩走廊的看法。

根據《CNN》、《以色列時報》，美國國務院發言人米勒（Matt Miller）透露，布林肯將於本周周末（3日）前往以色列，與以色列政府官員會晤，同時展開該地區內的其他訪問。此次出訪之際，恰巧是以色列國防軍繼續針對加薩走廊發動大規模地面攻勢，包括空襲加薩北部的賈巴利亞難民營，因為哈瑪斯主要指揮官之一的畢雅里（Ibrahim Biari），便位於難民營內。

布林肯10月31日在參議院撥款委員會上表示，「若以色列成功執行推翻哈瑪斯的目標，則『重生』的巴勒斯坦民族權力機構（巴勒斯坦自治政府）應該重新控制加薩走廊，而地區夥伴和國際機構可以發揮過渡作用。某種程度上，最合理的作法是讓一個有效、恢復活力的巴勒斯坦權力機構對加薩進行治理，並承擔安全責任。」

▲布林肯出席參議院撥款委員會聽證會，呼籲國會同意1060億美元緊急資金撥款支援以色列與烏克蘭，後方極左派份子舉起「血淋淋」雙手，反對在加薩的戰爭。（圖／路透）

布林肯補充，「至於能否一步到位，是我們必須考慮的一大問題。若不能，那麼還有其他臨時安排，可能涉及該地區的其他國家，而國際機構可能會參與，協助提供治理和保障安全。」

不過布林肯也直言，「不可能恢復由哈瑪斯控制加薩的現狀！我們也不能讓以色列管理或控制加薩，這是以色列自己提出的主張。」

報導指出，考量到巴勒斯坦民族權力機構一直以來的弱勢地位，讓巴勒斯坦權力機構重返加薩走廊的做法似乎非常難以實行，因為位於約旦河西岸的該機構不斷受腐敗所困，且因與以色列的合作當中而在巴勒斯坦人面前顏面盡失；對於是否重返加薩，巴勒斯坦權力機構則表示「沒有興趣」，除非作為一項外交倡議的一部份，將這片飛地與約旦河西岸聯結起來，同時修改與以色列的和平進程。