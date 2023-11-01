準媽媽「懷女嬰爆哭」發文討拍被罵　原因超辛酸…網友心疼道歉

▲準媽媽達斯雅依娜拉患有拔毛癖，會不受控地拔掉自己和別人的頭髮。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名準媽媽近日在社交媒體透露，自己得知懷了女寶寶後爆哭，引起網友一片罵聲；當事人隨後澄清，她沒有要拿掉孩子，之所以不想懷女兒，是因為她患有拔毛癖（Tritikotilomania），會不受控地拔掉自己和別人的頭髮，妹妹就不幸成為受害者，擔心女兒也會遭殃。真相曝光後，網友紛紛道歉及獻上祝福。

《星洲日報》報導，準媽媽達斯雅依娜拉（Tasya Inara）是家中老大，下有5名妹妹，她從小患有拔毛癖（Tritikotilomania），會不受控地拔掉自己和別人的頭髮，妹妹們不幸地成為受害者，「我不能看到長髮，否則我會不受控地拔掉。我的妹妹們靠近我時，頭髮就會被我拔掉」，有時要拔到流血才會感到滿足。

依娜拉表示，自己一直有接受治療，但未完全康復，原本想說如果胎兒是兒子，她還有時間可以治療，等到第二胎女兒出世時，或許拔毛症已經痊癒，「我覺得我沒資格當母親，我害怕孩子會對自己有一位精神問題的母親感到丟臉。我也害怕自己未能好好撫養孩子長大，所以服用避孕藥長達4年，這也是醫生的建議。」

她提到，自己曾依據媽媽群組建議，相信多吃蛋糕和冰淇淋能懷上男寶寶，「懷孕初期，我沒有出現敏感、孕吐，而且喜歡甜食，更相信自己懷上男寶寶。」事與願違，依娜拉懷孕18周做產檢時，被醫生告知懷的是女孩，她和丈夫為此感到失望，所以才會在網路發文抒發情緒。真相曝光後，網友紛紛道歉及獻上祝福。

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