美外長防長籲國會通過緊急撥款　協助以色列烏克蘭

▲美國國務卿布林肯呼籲國會撥款。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀今天呼籲國會，同意高達1060億美元緊急資金撥款，作為協助以色列與烏克蘭、因應中國威脅之用。對於美國是否有能力提供各方所需資金，白宮給予肯定答案。

美國總統拜登（Joe Biden）於20日向國會提出高達1060億美元的緊急資金撥款。其中614億美元將用於烏克蘭、143億美元用於以色列、91.5億美元用於人道援助、74億美元用於對抗中國以及援助台灣，136億美元用於邊境安全。

布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）今天連袂出席聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會，說明撥款的重要性。

布林肯在發表證詞時，場內旁聽席上的示威人士多次高舉染紅的雙手，打斷布林肯發言，抗議美國軍援以色列，並要求立即熄火、援救加薩兒童。

布林肯在談到用於對抗中國威脅的重要性時表示，這項資金請求將加強美國威嚇力，支持在印太區域的盟友與夥伴應對日益挑釁的中國威脅，並應對新挑戰。

▲美國防長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，這項資金請求還包括為世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）提供資源，為發展中國家合作夥伴提供中國強制融資的替代方案。

拜登提出的包裹式撥款方案，遭到不少眾議院共和黨議員反對。主張對烏克蘭援助需加強監管的新任眾議院議長強生（Mike Johnson）昨天就提出一項獨立法案，單獨提供以色列143億美元援助。

對此，布林肯與奧斯汀都強調持續提供烏克蘭以及抗中與其他撥款的重要性。

奧斯汀在答覆議員質詢時就斬釘截鐵地表示，「我可以保證，若沒有我們的支持，（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）將取得成功」。

白宮則持續批評眾議院共和黨人的提案，認為這可能會對美國國家安全與海外國家安全利益帶來損害。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天不願說明若眾院的提案通過，拜登是否會動用否決權。他表示，這些都是關鍵、迫切的國家安全需求。

對於美國是否有能力在包裹式計畫中，為以色列、烏克蘭、台灣與美國邊界提供資金，柯比說，「答案是『是的』」。