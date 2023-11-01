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空襲「加薩難民營」400人傷亡　以色列軍解釋：為擊殺哈瑪斯指揮官

▲▼以色列國防軍10月31日空襲加薩走廊賈巴利亞難民營，宣稱成功擊殺哈瑪斯主要指揮官。（圖／路透）

▲以色列國防軍10月31日空襲加薩走廊賈巴利亞難民營，宣稱成功擊殺哈瑪斯主要指揮官。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

面對巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯的陸海空大規模突襲，以色列國防軍在包圍加薩走廊、實施全面封鎖後，最終選擇於10月27日投入坦克、戰車、推土機與部隊實施地面作戰，甚至還空襲加薩走廊北部的賈巴利亞難民營，造成400人死亡和輕重傷。以色列軍方解釋，此次行動是為了擊殺哈瑪斯主要指揮官。

根據《CNN》，以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）中校，於當地時間10月31日晚間召開記者會，對於使用數千公斤炸藥空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營一處住宅的軍事行動辯護，表示以軍選擇襲擊該營地，是為了擊殺哈瑪斯最高指揮官之一的畢雅里（Ibrahim Biari）。

康里克斯表示，畢雅里是計劃和執行10月7日哈瑪斯針對以色列大規模襲擊的關鍵人物，「他積極協調、策劃、領導針對以色列國防軍的戰鬥活動。畢雅里在哈瑪斯的活動最早可追溯至2004年之前，當時他策畫了在以色列南部城市阿什杜德（Ashdod，亞實突）的一次襲擊，導致13名以色列人喪命。」

康里克斯補充，「數十名哈瑪斯武裝分子也在10月31日的襲擊下喪生，當時營地下的地下隧道坍塌。目前以色列國防軍仍致力獲取確切死亡人數，包括在空襲下喪生的平民人數。」

康里克斯解釋，其實先前以色列軍方早已透過分發傳單、在社群媒體上發布訊息，以及無線電等方式通知加薩走廊的平民離開。

康里克斯強調，「此次襲擊是針對一個在戰場上具有重要軍事意義的軍事目標，是為了讓我們能夠實現我們的軍事目標，而這就是它（指賈巴利亞難民營）被擊中的原因。」

▲▼加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

▲加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

根據《路透社》，加薩地區印尼醫院關係人士表示，此次以色列空襲造成當地50人以上死亡、150多名輕重傷；不過，哈瑪斯所掌控的加薩走廊內政部卻表示，光是賈巴利亞難民營就有超過100人死亡、而在賈巴利亞則約有400人死亡和受傷。

不過針對以色列軍方的說法，哈瑪斯旋即發表聲明駁斥，「在以色列實施空襲的時間點，我方並沒有指揮官待在賈巴利亞。以色列的說法是毫無根據的謊言。」

根據《路透社》所獲取的影像，在以色列軍方實施毀滅性空襲以後，加薩平民徒手挖開崩塌建築物的廢墟，而以色列國防軍在進入哈瑪斯指揮官畢雅里所在據點的賈巴利亞難民營時，發現地下隧道、火箭發射陣地、武器庫等，過程中射殺50多名哈瑪斯武裝分子。

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