FBI警告：中國、北韓、俄羅斯　對美國頻繁網攻

▲FBI局長瑞伊點出中朝俄是美國網路最大威脅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）31日表示，美方注意到過去幾年北韓、中國與俄羅斯都在針對美國研究進行網路行動。

韓聯社報導，瑞伊在參議院國土安全與政府事務委員會上發表聲明，指出來自中國、北韓和俄羅斯的網路犯罪行為，持續透過獨特技術破壞美國網路，手法推陳出新，「過去幾年來，我們看到中國、北韓和俄羅斯針對美國研究，進行網路行動。」

關於北韓的報告相當頻繁，北韓進行非法網路活動包括盜取加密貨幣等，作為發展核武和飛彈計畫的資金。瑞伊說FBI也注意到中國正努力控制軍民兩用技術，以發展先進網路能力，當真實世界發生衝突時，這些技術都能派上用場。

至於俄羅斯，瑞伊指出該國的網路入侵可能會造成供應鏈嚴重受到破壞，「隨著這些對手變得更加複雜，最令人憂心的其中一點，是他們專注於破壞美國關鍵的基礎設施，特別是在危急時刻。」

瑞伊強調，必須要讓這些惡意網路行為者的活動變得「更加困難和痛苦」。他說必須集結執法人員和情報能力，透過聯手行動來實現這一目標，以造成最大影響。

對於國外情報威脅，瑞伊再次點名中國和俄羅斯，還有兩國較為親密的盟友伊朗，「變得愈來愈具侵略性，而且能力比以往都還強」，而他們的目的就是要損害美國的核心民主、經濟與科學機構。

瑞伊特別指出，美國的思想、新創與經濟最大的威脅，是來自中國的情報與經濟間諜，「當說到經濟間諜，中華人民共和國無所不用其極，對在中國營運的美國企業結合網路、人類情報、外交、公司貿易和其他手段施壓，竊取美國企業的創新技術。」

對於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的潛在威脅，瑞伊說，FBI手上的情報顯示，該組織並沒有意圖，也沒有能力在美國本土進行行動，但「無法也不行」排除這種可能，「但我們特別擔心，哈瑪斯的支持者會以該組織名義進行暴力行為。」