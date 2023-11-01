北韓資金枯竭待不下去！關閉駐西班牙、非洲大使館　撤離使節團

▲北韓近日決定關閉駐西班牙大使館，外交使節團從10月底撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近在外交方面的動向異常，繼先前陸續關閉駐守在烏干達、安哥拉等非洲國家的大使館後，最近又關閉駐中國香港的總領事館和駐西班牙大使館，其中駐西班牙大使館從過去以來更是多災多難，包括其大使曾遭西班牙驅離。南韓政府推測，北韓陸續關閉駐外使館，可能與資金枯竭有關。

根據南韓《韓聯社》，西班牙人民共產黨（PCPE）1日在官網上所公開的外交文件顯示，北韓駐西班牙大使館臨時代理大使徐潤碩（音譯）曾於10月26日向西班牙通報撤離北韓外交使節團的消息，並表示北韓在西班牙方面的業務將委由駐義大利大使館代理。

北韓雖然和西班牙於2001年建交，然而卻遲至2013年才在西班牙首都馬德里設立大使館，隔年指定金赫哲為首任駐西大使。

不過自從北韓駐西班牙大使館自從成立以來，便一直多災多難。當北韓金正恩政權傾注全力發展核武與彈道飛彈技術，而受到國際社會譴責與制裁時，北韓駐西大使金赫哲（音譯）於2017年被西班牙政府列為「不受歡迎人物」（Person Not Welcome），要求從西班牙離境。

2019年，北韓反體制團體「自由朝鮮」趁北韓駐西班牙大使館群龍無首之際，潛入大使館竊取電腦、USB、手機等。

南韓統一部指出，北韓雖然和全球150多個國家維持外交關係，然而自從1990年代經歷大饑荒「苦難的行軍」以後，便逐漸縮減駐外使館的數量與規模，直到從非洲國家安哥拉、烏干達與中國香港撤離使館前，北韓在全球53個國家設有使館（大使館47座、總理事館3座、代表處3座）。

至於為何北韓近期選擇接連關閉駐外使館、撤離駐外使節團，南韓統一部關係人士10月31日表示，「可能得歸因於國際社會加強對北韓的制裁，此舉導致北韓更難以賺取外匯收入，因此使得駐外使館難以靠經費繼續維持，因此才決定從駐在國撤離。北韓連維繫和傳統友邦之間最基本的外交關係都顯得相關困難，顯示北韓疲乏的經濟困境。」

報導指出，北韓從過去以來便多次濫用外交豁免權、外交郵袋等，透過各種非法走私與商業交易賺取用來維持駐外使館運作的經費，尤其駐非洲國家大使館更可用於輸出銅像與武器，以及靠派遣醫師與護理師出國賺取外匯；不過自從國際社會加強對於北韓的制裁以後，北韓賺取外匯所得的手法幾乎遭到阻斷。

至於南韓外交部則表示，不願針對北韓近來撤除多國駐外使館的行徑「擅自臆測」。