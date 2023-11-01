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南海爆衝突！中國指控菲律賓「擅闖黃岩島海域」　菲斥北京勿炒作

▲▼中國海警隊員在黃岩島和菲律賓漁民對峙。中國海警聲稱，10月10日在菲律賓海域追擊菲海軍船隻。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國海警隊員在黃岩島和菲律賓漁民對峙。中國海警聲稱，10月10日在菲律賓海域追擊菲海軍船隻。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓與中國在南海的主權紛爭進一步升級，先前中國海警曾於9月在黃岩島設置300公尺長漂浮障礙物，遭菲律賓海巡隊移除；10月底，中國海警遭指控蓄意碰撞、騷擾菲律賓船隻。最近，中國軍方則又指控菲律賓巡邏艦「非法闖入」中國黃岩島海域；對此，菲律賓透過聲明駁斥，只是例行性巡邏。

根據菲媒《每日問詢者報》，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）於當地時間10月31日針對中國軍方「非法闖入黃岩島（中華民國稱民主礁，宣稱擁有主權）海域」的指控發表聲明，表示菲方依據國際法完全有權利在西菲律賓海（南中國海）進行巡邏，而其中必然包括菲律賓專屬經濟海域（EEZ）和馬辛洛克淺灘（Bajo de Masinloc，菲律賓以西班牙語對黃岩島的稱呼）。

安約表示，「康拉多•雅普號巡邏艦（PS-39）在馬辛洛克淺灘附近進行例行巡邏，沒有發生任何意外事件，沒有非法進入中國主權範圍內的任何空間，因為馬辛洛克淺灘是菲律賓群島與專屬經濟海域的一部份，而中方艦艇則一如既往針對PS-39的動向進行監視。」

安約認為中國在此次事件上「過度炒作」，製造兩國之間不必要的緊張關係，「儘管如此，菲律賓海巡隊不會被中國海警、中國海軍、中國民兵在『西菲律賓海』的侵犯及非法活動恫嚇。」

安約表示，在小馬可仕總統（Ferdinand Marcos Jr.）強而有力的領導下，將不惜一切保衛領土與主權，同時敦促中國採取負責任的行動，尊重《聯合國海洋公約》和2016年的仲裁裁決，並基於國際秩序規則，停止在菲律賓海域的侵略與非法行徑。

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里發表聲明，指控菲律賓PS-39羅建未經中國政府批准，非法擅入黃岩島鄰近海域，「南部戰區組織海空兵力，依法進行跟蹤監視、喊話警告、攔阻管控。」

南海主權爭議涉及多國經濟利益，包括我國（中華民國）、菲律賓、越南、中國皆聲稱擁有主權，其中菲律賓稱其附近200海里專屬經濟海域為「西菲律賓海」，而2016年海牙仲裁法院裁定，北京所聲稱的擁有南海90%海域主權並無國際法依據，遭北京當局拒絕承認。

據悉，中國海警今年9月在黃岩島出入口設置300公尺長漂浮障礙物，被菲律賓海巡隊移除；10月22日，中國海警船與海上民兵船騷擾菲律賓船隻，翌日菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）痛斥中國為「侵略者」。

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