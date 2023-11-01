英國全球AI安全峰會將登場　27國官方代表與會

▲英國首相蘇納克發表演說。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦31日專電

英國11月1至2日舉行全球首屆人工智慧（AI）安全峰會，根據科學創新暨科技部（DSIT）今天發布的資料，共計有27個國家政府代表、7個國際多邊組織，以及超過80個學術研究機構、企業和公民組織與會。

在親自出席的外國領導人方面，位階較高的包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

受邀國家之中，最受爭議的是中國。除了中國科學技術部副部長吳朝暉，中國科學院、企業「阿里巴巴」及「騰訊」也將有代表出席。

英國政壇部分「對中鷹派」，包括前首相特拉斯（Liz Truss）和前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith），批評邀請中國與會是無視安全威脅，且中方遵守協議的紀錄向來不佳。

首相蘇納克（Rishi Sunak）26日在英國皇家學會（Royal Society）演說，闡述AI帶來的機會與風險、以及英國政府對AI的基本規範原則。他主動提及邀請中國與會的必要性。

蘇納克說：「是，我們邀請了中國；我知道有些人會說，中國該被排除。」不過，他強調，若不至少嘗試讓全球AI強權參與研議過程，就不會有值得被嚴肅看待的全球AI戰略。他說，這件事或許不容易，卻是正確的。

蘇納克並提到，就AI相關科技實力而言，美國在世界排名居首，接著依序為中國、英國。

自6月正式宣布英國將率先舉辦全球AI安全峰會以來，蘇納克的基本立場一向是AI相關議題為跨國界、足以構成全球重大挑戰，務必納入關鍵國家與企業。

根據議程，峰會第一天，科技大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）將發表開幕演說，與會人士接著展開跨領域的圓桌和小組討論，議題包括前沿AI（Frontier AI）的不可測發展及其所構成風險，以及國家政策制定者、科學界、國際社會該如何應對AI的風險與機會。

進入第二天，峰會縮小與會規模，唐萃蘭將再度召集各國代表、擬定後續作為，蘇納克則將與「少數」政府、企業與專家代表會晤。

首相府一名發言人近日回應中央社詢問表示，中國不在第二天與蘇納克會談的「少數」國家政府代表之列。

針對AI風險管控，蘇納克26日指出，英國的立場是「別急著規範管制」：必須鼓勵、而非抑制「創新」；更何況，「若尚未全盤透徹理解，該如何制定合理法規」。

他預告，英國將建立全球第一所「AI安全研究院」（AI Safety Institute），以協助促進各國對AI安全的理解。研究院將嚴謹檢視、評估及測試各類新AI模型與工具的能力和風險；其中，風險包括錯假訊息與偏見對公民社會的傷害。

至於AI安全峰會，蘇納克指出，英國將致力促成峰會就AI風險的本質與可能樣態達成共識，並在會後發布全球第一個AI安全風險國際聲明。

此外，為確保各國對AI發展及其衍生風險的理解得以與時俱進、並及時更新國際共識，蘇納克表示，有必要取法聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC），建立由AI安全峰會與會各國及組織提名的全球AI專家小組。