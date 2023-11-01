全球首國斷交以色列！　玻利維亞怒控「危害人類罪」

▲以色列轟炸下，加薩變人間煉獄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模空襲造成超過1400死後，以色列的「加倍奉還」導致加薩走廊死亡人數急遽上升，南美洲國家玻利維亞政府31日指控，以色列此舉已犯下「危害人類罪」，因此正式與以色列斷絕外交關係。

路透社報導，玻利維亞外交部副部長瑪曼尼（Freddy Mamani）31日在記者會上宣布，「為表示不接受與譴責以色列在加薩走廊侵略性且不符比例的軍事攻擊，玻利維亞已決定與以色列斷絕外交關係。」

瑪曼尼表示，玻利維亞此前不斷呼籲停火，並要以色列結束對加薩走廊的封鎖，讓食物、水和其他生活必需品進入加薩。該國臨時外交部長普拉達（Maria Nela Prada）表示這場「斷交記者會」，是針對在加薩走廊對巴勒斯坦人民犯下的危害人類罪所召開的。

以色列外交部對此尚未給予回應。

▲以色列地面部隊進軍加薩。（圖／CFP）

玻利維亞是這次以巴衝突中，全球首個宣布與以色列斷交的國家。玻利維亞此舉有前例可循，2009年同樣為了抗議以色列在加薩走廊的行動，當時由總統莫拉萊斯（Evo Morales）領導的左翼政府，同樣宣布與以色列斷交，直到2020年右翼政權阿涅斯（Jeanine Anez）才宣布兩國恢復邦交。

哈瑪斯於10月7日大規模空襲以色列，並跨越邊境在音樂節大屠殺，造成超過1400人死亡，並俘虜回多國國籍公民約230人。以色列展開報復與反擊至今，加薩衛生當局指出，已有8525人死亡，其中3542人為孩童；聯合國表示，加薩230萬人口中，已有超過140萬人無家可歸。