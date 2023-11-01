第二次拜習會11月舊金山舉行　白宮證實：計畫有場建設性對話

▲拜習會11月即將登場。（圖／路透）

文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）預期將在11月舉行的舊金山亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會晤中國領導人習近平，我們計畫讓兩位領袖有一場建設性對話。

法新社和路透社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在談及各方等待已久的拜習會時表示：「我們打算讓兩位領袖11月在舊金山會晤時，有一場建設性對話。」

一位美國高階政府官員表示：「11月在舊金山會晤原則上已達成協議，我們仍在努力商定敲定這些計畫所需要的重要細節。」

不過中國外長王毅結束訪美後，卻仍不願敲定習近平11月是否出席舊金山亞太經濟合作會議領袖峰會；分析認為北京方面希望利用手中的籌碼迫使華盛頓在其關切的議題上做出更多讓步。

美國之音29日報導，王毅28日結束訪美，在華盛頓3天訪問中，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談，涵蓋了美中關係和國際事務中的幾乎所有熱點議題。

王毅還與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行1個多小時的討論，涉及保持雙邊戰略溝通管道，並開展更多高層外交活動，包括共同努力促成拜登與習近平11月在舊金山領袖峰會會晤。

拜登還在白宮與王毅舉行了1個小時的會談；但中國迄今仍不願確認習近平是否將親自出席APEC峰會並與拜登舉行雙邊會談。

王毅在美國時重申，「『通往舊金山』不會是一馬平川（平順），不能靠『自動駕駛』。雙方要切實『重回峇里島』，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果」。