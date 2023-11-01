畫面曝！美粉髮妹當街全裸洗澡　轉身抬腿沖洗

記者張靖榕／綜合外電報導

美國舊金山一名汽車駕駛日前開車在街上看到令人傻眼的景象，一名粉紅色頭髮的女性竟公然裸體，僅穿胸罩，下身光溜溜在街邊的消防栓旁洗澡。駕駛表示車上還有不到7歲的小孩，而他們都得目睹這種糟糕的情況。

▲粉髮妹在街頭全裸洗澡。（圖／翻攝X「@powellmarket415」）

影片在X（前身推特）上廣為流傳，畫面中粉紅色頭髮的女性在一處工地的施工號誌底下，疑似破壞消防栓讓水流出，並公然在街頭以跪地趴姿洗澡，還自備沐浴乳，可見地上流水有不少泡沫。

該女子雖然身上有一件內衣，但很明顯她把內衣掀起，下半身更是什麼都沒穿，面對車來車往的舊金山街頭，絲毫沒有一絲羞恥。駕駛在對街目睹這景象，並將女子的行為錄了下來，離開時還可見女子轉身，直接張開大腿讓消防栓流出來的水沖洗陰部。

▲▼無視眾人眼光，粉髮妹當街洗陰部。（圖／翻攝X「@powellmarket415」）

駕駛表示，（女子）冷天氣裡在街頭洗澡、陰部被人看光光、公然裸體、破壞消防栓，「我車上還有小孩，全部都不到7歲。很不幸他們得目睹這場在舊金山市中心街頭的悲劇。」

舊金山的治安問題一直為人詬病，如今更受到不少人唾棄，許多人公開呼籲政客應該關心當地狀況，或需要一個願意做出改變的領導人。