　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲「哈瑪斯難民營」擊斃指揮官　逾50死

▲加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

▲加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷31日綜合外電報導

以色列軍方證實今天空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並表示這項行動成功擊斃一名和7日突擊以色列有關的哈瑪斯（Hamas）主要指揮官。

法新社報導，以色列軍方表示：「將他除去，是廣泛打擊中央賈巴利亞營（Central Jabalia Battalion）恐怖分子和恐怖基礎設施的一部分，這個團體已接管加薩市（Gaza City）民用建築。」這項空襲鎖定的是哈瑪斯中央賈巴利亞營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。

哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列今天轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成50多人喪生。加薩「印尼醫院」（Indonesian Hospital）院長也表示，這項空襲造成50多名巴勒斯坦人喪生。

▲加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

▲民眾來到已裝上裹屍袋的遺體前認屍。（圖／路透）

印尼醫院院長告訴半島電視台（Al Jazeera），以色列空襲賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。

加薩衛生部在聲明中說：「以色列鎖定加薩走廊北部賈巴利亞難民營大片住宅區發動令人髮指的屠殺，造成50多名烈士喪生、約150人受傷和數十人被埋在瓦礫堆下。」

法新社的現場影片顯示，以色列空襲擊中這個擁擠難民營的數棟房屋，至少47具屍體被從瓦礫堆移出，現場並留下兩個大窟窿。

ET快訊
新北議員父子霸佔國土！　800坪奢華莊園竟是大違建
快訊／上班快改道！　國1紫爆回堵14公里
朱海君不離婚NONO　律師揭原因！10年婚陷危機
外送進帝寶「專人幫推車送餐」！眾人曝殘酷真相：管理費抵你月薪
NONO涉性侵！　朱海君吃老本「獨扛3千萬房貸」苦發聲
快訊／台啤散滿地！今早上班上課塞爆　基隆聯結車釀禍
啦啦隊女神爆熱戀！　約會大9歲男星「回家過夜」直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FBI警告：中國、北韓、俄羅斯　對美國頻繁網攻

南海爆衝突！中國指控菲律賓「擅闖黃岩島海域」　菲斥北京勿炒作

超商廁所故障　日女奧客直接在櫃台「脫褲解放」

英國全球AI安全峰會將登場　27國官方代表與會

最後一名人質逃出！　日86歲槍手對峙逾10小時遭警逮捕

景氣金絲雀殞落　美股收紅123點、台積電ADR漲0.29%

全球首國斷交以色列！　玻利維亞怒控「危害人類罪」

畫面曝！美粉髮妹當街全裸洗澡　轉身抬腿沖洗

第二次拜習會11月舊金山舉行　白宮證實：計畫有場建設性對話

以色列空襲「哈瑪斯難民營」擊斃指揮官　逾50死

長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚

停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

小哥哥艾理下跪道歉！親解「百萬粉專消失」　找毒妹拍色片挨轟：我沒違法欸

李東健離婚3年吐心聲：不喜歡回家了　剩自己住「只想逃」..搬入小房子

超狂！黃偉晉Cos《鬼滅之刃》憎珀天　小賴扮《咒術迴戰》真人假髮飛走XD

日埼玉槍手挾持郵局2女員工　警罕見派「特殊部隊SIT」談判

浪漫電車景色vs.車廂擠滿人！ 女曝觀光客&居民眼中的日本

FBI警告：中國、北韓、俄羅斯　對美國頻繁網攻

南海爆衝突！中國指控菲律賓「擅闖黃岩島海域」　菲斥北京勿炒作

超商廁所故障　日女奧客直接在櫃台「脫褲解放」

英國全球AI安全峰會將登場　27國官方代表與會

最後一名人質逃出！　日86歲槍手對峙逾10小時遭警逮捕

景氣金絲雀殞落　美股收紅123點、台積電ADR漲0.29%

全球首國斷交以色列！　玻利維亞怒控「危害人類罪」

畫面曝！美粉髮妹當街全裸洗澡　轉身抬腿沖洗

第二次拜習會11月舊金山舉行　白宮證實：計畫有場建設性對話

以色列空襲「哈瑪斯難民營」擊斃指揮官　逾50死

FBI警告：中國、北韓、俄羅斯　對美國頻繁網攻

某個年紀後老很快？　研究認證：6年齡斷崖式退化

快訊／上班快改道！　國1紫爆回堵14公里

「MG全新超帥轎跑」台灣註冊資訊曝光！1.5、2.0雙動力有望登台

戴立忍、桂綸鎂低調戀18年　燦笑緊貼「電燈泡約會」

小孩崩潰踢中「要害」　醫忍淚高8度：沒關係我不生了

南海爆衝突！中國指控菲律賓「擅闖黃岩島海域」　菲斥北京勿炒作

朱海君「不離婚NONO」原因曝光！律師揭：在等判決書　10年婚陷危機

別相信剛認識就吐露心事的人　聊天時「用1分鐘」就能看透對方性格

蔡明忠長子「美嬌娘」起底　前副市長女兒來頭大

玩命女跳軌「肉身擋火車」！20秒冷汗直流片曝　台鐵要罰了

國際熱門新聞

美粉髮妹當街全裸洗澡　看傻畫面曝

身障夫被逼爬下飛機　機組員全圍觀

即／巴黎地鐵喊「阿拉花瓜」　女子遭警槍擊

孕婦逛街遭狗狗砸中　重傷送醫

全球首國斷交以色列！　玻利維亞怒控「危害人類罪」

快訊／泰國政府宣布台灣旅客入境免簽

超商廁所故障　日女奧客直接在櫃台「脫褲解放」

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

以色列空襲「哈瑪斯難民營」擊斃指揮官　逾50死

最後一名人質逃出！　日86歲槍手遭警逮捕

景氣金絲雀殞落　美股收紅123點

白宮：11月拜習會預期舉行　計畫有場建設性對話

哈瑪斯：中國考慮對台進行類似攻擊

波蘭挖出男童骷髏　腳上有鐵鎖…憂復活吃人

更多熱門

相關新聞

陸效仿哈瑪斯襲台　國防部回應了

陸效仿哈瑪斯襲台　國防部回應了

哈瑪斯高層日前接受媒體訪問時，表示中國有意效仿他們突襲以色列的模式，針對台灣發動相似的突襲行動。國防部發言人孫立方31日表示，中共是台灣安全目前最主要的威脅，不論是偷襲還是其他文攻武嚇，國軍都會以料敵從寬的態度應對中共可能的任何行動。

以色列軍隊「南北包夾」加薩市

以色列軍隊「南北包夾」加薩市

哈瑪斯境外領導人：盼與俄中合作

哈瑪斯境外領導人：盼與俄中合作

日本宣布制裁　凍結哈瑪斯9幹部+1團體資產

日本宣布制裁　凍結哈瑪斯9幹部+1團體資產

以巴衝突諸國勢力消長　誰消音誰崛起

以巴衝突諸國勢力消長　誰消音誰崛起

關鍵字：

以色列巴勒斯坦加薩以巴衝突哈瑪斯難民營

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最短命婚！辦完手續僅3分鐘就離

LINE未更新到「這版本」　明天起就不能用了

少女北市墜樓躺後巷亡！第一猛鬼大樓再添1命

被爆杜拜賣身！　AV女優突引退

北市一殯明年4月拆除　規劃變停車場

啦啦隊女神許斐棋爆熱戀！

醫示警「染黴漿菌」3大症狀！

蘿蔔刀爆紅被禁止　老師曝觀點家長狂讚

即／嘉義知名早餐店深夜大火！延燒4戶疏散8人

《天天開心》班底黃小菁雙眼全盲

麻辣鍋店「抽屜藏整窩蟑螂」　北市衛生局要查

明起「秋老虎」　變天降6℃時間曝

一家四口全中！金項鍊爸閃躲　醫噴喉嚨：甜甜的吧？

即／新莊2工廠深夜大火　燃燒面積約270坪

侯柯同台擠爆　記者無呼吸心跳搶救中

更多

最夯影音

更多
長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚

長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚
停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面