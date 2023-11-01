以色列空襲「哈瑪斯難民營」擊斃指揮官　逾50死

▲加薩走廊最大難民營遭以軍轟炸。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷31日綜合外電報導

以色列軍方證實今天空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並表示這項行動成功擊斃一名和7日突擊以色列有關的哈瑪斯（Hamas）主要指揮官。

法新社報導，以色列軍方表示：「將他除去，是廣泛打擊中央賈巴利亞營（Central Jabalia Battalion）恐怖分子和恐怖基礎設施的一部分，這個團體已接管加薩市（Gaza City）民用建築。」這項空襲鎖定的是哈瑪斯中央賈巴利亞營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。

哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列今天轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成50多人喪生。加薩「印尼醫院」（Indonesian Hospital）院長也表示，這項空襲造成50多名巴勒斯坦人喪生。

▲民眾來到已裝上裹屍袋的遺體前認屍。（圖／路透）

印尼醫院院長告訴半島電視台（Al Jazeera），以色列空襲賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。

加薩衛生部在聲明中說：「以色列鎖定加薩走廊北部賈巴利亞難民營大片住宅區發動令人髮指的屠殺，造成50多名烈士喪生、約150人受傷和數十人被埋在瓦礫堆下。」

法新社的現場影片顯示，以色列空襲擊中這個擁擠難民營的數棟房屋，至少47具屍體被從瓦礫堆移出，現場並留下兩個大窟窿。