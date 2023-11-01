孕婦「胖太多」要小心！ 醫學研究警告可能致死：風險增加12%

▲準媽媽增加的體重不僅攸關寶寶健康，也對母體自身影響甚大。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

為了讓胎兒健康發育，許多孕媽媽會在懷孕期間努力補充營養，也將使得體重上升。不過有一項醫學院的研究指出，懷孕期間體重過度增加的婦女，死亡的風險會較一般人更高，甚至多出了9%至12%。

根據新加坡媒體《8視界新聞》的報導，新加坡國立大學楊潞齡醫學院的產科部門教授張翠林，同時也是亞洲女性健康全球中心主任，而她與美國賓州大學、美國國立衛生研究所的同僚合作，就孕婦妊娠期間體重增加和死亡率之間的關係，進行超過50年的追蹤調查。

該研究指出，婦女在懷孕之前，其BMI（身體質量指數）若是介於正常或超重間，當懷孕期間體重過度增加，其死亡風險將會提高9%至12%；如果是原先體重就過輕的婦女，當懷孕期間體重過度增加，其死於心血管疾病的機率將提高84%；而原本就超重者，當懷孕期間體重暴增，則會使其死於糖尿病的機率增加77%。

對此，根據台灣衛福部國民健康署編印的《孕婦健康手冊》說明，懷孕期間體重增加10至14公斤較為恰當，但仍需依照個人的體格、健康狀態、不同孕期階段來衡量，並注意每個月的體重增加速度，配合均衡營養的飲食，同時守護母體和嬰兒的健康。

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