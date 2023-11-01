科學家發現「最古老水源」！至少20億年　大膽試喝驚呼：又苦又鹹

▲加拿大科學家在安大略省一處礦坑的洞穴中發現「最古老水源」，喝起來又苦又鹹。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

其實地球上最古老的水源不在海裡。多倫多大學地質化學家再度於基德礦坑中發現有更老的水源，並且挖掘的地方比2013年的還要深，水量比想像中的多，而且水源年齡更有約20億年。科學家也忍不住好奇心，用指尖沾了一小口品嚐，並分享口感，稱這個「最古老的水」又鹹又苦，甚至比海水還要鹹。

根據《Unilad》報導，多倫多大學曾在2013年時於安大略（Ontario）的基德礦坑（rocks of Ontario’s Kidd Creek Mine）2.4公里處發現了約15億年前的水源，因此研究團隊就深信在更深處的地方應該存在著更古老的水源。

據外媒報導，2018年時研究團隊果然又在同個礦坑中的3.1公里深處中，檢測水中的氦、氖、氙等元素對比後，確定發現20億年前的水源，同時也增加了「地球生命起源於水」的可信度。

研究人員發現古老水源表面有層泡沫，不過仍喝了一口表示，「水中微量的金屬不會致人於死，不過它的味道會讓你感到噁心至極。」至於水中的硫酸鹽成分，其實是來自於水與岩層作用，水中也存在著單細胞生物，因此就能更加確信億萬年前的水源相當乾淨。

研究團隊也指出，地球的適居帶比起出想像更加廣闊，同時更大膽推測，或許在火星地表之下可能也有類似的地點存在，或許會成為未來推演生物如何在火星上生存的主要方向。

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