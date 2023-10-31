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身障夫被逼「爬行下飛機」踐踏尊嚴　妻子怒：機組人員都在圍觀

▲▼ 加拿大航空（Air Canada）。（圖／路透社）

▲加拿大航空（Air Canada）讓身障乘客爬下飛機，公司坦承「確實沒有提供足夠的協助」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大一名行動不便的49歲男子羅德尼（Rodney Hodgins）投訴，他8月跟妻子乘坐加拿大航空到美國渡假，不料下飛機時空服員突然告訴他，機上沒有提供輪椅等相關服務，他因此被迫「用手攀爬過12排座位」才離開飛機，讓他覺得人權遭到侮辱。對此，加拿大航空已向羅德尼道歉，並提供約新台幣6萬元賠償。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，49歲羅德尼與妻子居住在英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省），儘管患有痙攣型腦性麻痺行動不便，必須乘坐電動輪椅才可以自由行動，他與妻子依然每年都會出國旅行，一般來說航空公司都會準備輪椅協助他下飛機，不料這一次卻遇到完全不同的情況。

羅德尼與妻子為了慶祝結婚紀念日，今年8月底乘坐加拿大航空，飛往美國拉斯維加斯渡假，不料當飛機降落機場後，空服員突然告訴他們，由於飛機沒有準備輪椅，他必須自行離開飛機，他起初還以為空服員是在開玩笑，直到空服員再次強調後，才知道要求竟然是真的，讓他感覺震驚和憤怒。

羅德尼回憶當時的場景說，空服員當時詢問他，「你能走到飛機前方嗎」，他回答，「我當然不能。我需要輪椅，我不能走路」。他說，空服員的要求真的太荒謬了，「我根本沒有辦法自己行走，我沒有辦法可以到達飛機前方」、「如果我不需要輪椅，我早就離開飛機了，就不會坐在那裡」。

羅德尼別無選擇，他不想大吵大鬧，也不想耽誤航班，只好用雙手攀爬前進，忍著劇痛爬過12排座位，妻子則在後方扶著他無法移動的雙腿，然而現場8名清潔人員、2名空服員、機長和副機長等人卻只是站在旁邊看著，沒有任何人願意出手幫忙，他們耗盡力氣才爬到飛機前方，坐上電動輪椅離開飛機。

▲▼要求身障乘客「自行爬下機」 ！加拿大航空認了：沒提供輪椅。（圖／翻攝自Deanna Hodgins臉書）

▲羅德尼表示，空服員的要求非常荒謬，如果他不需要輪椅，他早就離開飛機了。（圖／翻攝自Deanna Hodgins臉書）

羅德尼的妻子迪安娜（Deanna Hodgins）不捨說，「我盡力幫助老公減輕腿上的重量，但我們都耗盡力氣、「我們在十幾個人面前奮力掙扎，有一些人不忍心移開視線，另一些人則羞愧地看著他，才讓他下了飛機」、「先生的腿跟我的背都受傷了，然而內心受到傷害更嚴重，我先生的人權遭到踐踏！」

對此，加拿大航空坦承，確實沒有給予羅德尼提供足夠的協助，對於羅德尼受到的不當待遇，他們已聯繫羅德尼道歉並提供賠償。加拿大航空也解釋，公司在拉斯維加斯是雇用第三方專業服務公司，提供飛機輪椅安全登、離機服務，他們已經在調查這次的嚴重過失是如何發生的，未來不排除更換第三方合作伙伴。

羅德尼後續表示，他日前收到加拿大航空賠償，是一張價值約6萬4千多元的機票兌換券，但他認為賠償並不能解決他的問題，「我希望航空公司能改變政策，未來有行動不便的人士下飛機時，必須有人提供協助」、「我只是不希望我碰上的情況，發生在另一個人身上」。

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