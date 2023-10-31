埼玉槍手闖郵局挾持2女對峙警　「1女晚間突獲釋」獨自走出大門

▲日本埼玉31日驚傳槍擊案，歹徒挾持2女人質與警對峙，目前已有1人獲釋。（圖／路透社）

文／中央社

日本埼玉縣31日發生一起槍擊案，犯嫌疑似在逃離現場後轉往一處郵局內與警方對峙。日媒報導，當時郵局內有兩名女性職員未及逃出，但其中一人晚間已獲釋並由警方保護。

日本放送協會（NHK）報導，目前犯嫌持續與警方對峙中。參與調查的相關人士表示，犯嫌可能是住在戶田市的80多歲高齡男性。

今天下午發生在埼玉縣戶田市戶田中央綜合醫院的槍擊事件，造成醫師與患者共兩人受傷，所幸皆無生命危險。

犯嫌在開槍後逃往戶田市旁的蕨市一間郵局內，持槍與警方展開對峙。

而在犯嫌闖進郵局後，兩名女性職員未能及時逃出被留在郵局內，其中一名20多歲女性職員晚間已自行走出，由警方進行保護。這名女性看似並未受傷，目前郵局內剩下30多歲的女性職員。

另一方面，看似犯嫌住處今天上午發生火災，警方正在調查火災與槍擊案間的關聯。

警方稍早持續透過電話與犯嫌溝通，要求犯嫌釋放人質，並安排警員持盾牌包圍建築物四周。

TBS電視台報導，受到埼玉縣警方請求協助，警視廳派出搜查一課特別搜查小組（SIT）數十位調查員前往現場。

SIT主要任務是趕赴對峙或綁架事件等現場，說服並生擒犯嫌及營救人質。