孩子太失控！　老師傳訊家長「我們不是保姆」要求送特教班

▲馬來西亞一名國小學童因太過失控，遭老師禁止到校上課。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

馬來西亞關丹市一名母親在社群媒體發文控訴，就讀國小的孩子因在班上太好動，竟被老師禁止到校上學，且老師還強調「自己並非保姆」，建議她將孩子送往特殊學校就讀，但當她帶著孩子就醫檢查時，醫生卻認為孩子很正常，讓身為人母的她不知如何是好。

據馬來西亞《中國報》報導，該名母親收到學校老師私訊告知，孩子在校經常動手打人，被訓斥還會大發脾氣亂扔東西，已經嚴重影響到其他同學的學習品質，因此禁止孩子繼續到校上課，「我們是負責教學的老師，不是幫忙照顧孩子的保姆，孩子有特殊情況，應該送去特殊學校」，認為孩子不接受管教、不尊重老師，不適合與其他學生一同上課。

該名母親透露，孩子3歲時也曾被幼稚園老師控訴有問題，但當時兒科專家檢查卻稱一切正常，如今孩子已經被迫停止上學，她再度帶著孩子前往看診，不過同樣被告知「查不出異樣」只能先觀察，由於無法獲得特殊教育學生鑑定證明，加上國小老師不願讓孩子到校，孩子的受教權益遭到嚴重剝奪。

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