銷售經理上班第一天「狂偷53支iPhone」！　手機行損失上百萬

▲ 男子絲毫不顧監視器，光明正大偷走幾十支iPhone。（圖／俄羅斯聯邦內務部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科發生一起離譜事件，一名男子應徵手機行銷售經理，上班第一天就偷走53支全新iPhone，掏空收銀機後逃之夭夭，店家損失破百萬，不過犯行全被監視器錄下，很快就被警方逮捕。

根據Oddity Central，俄國聯邦內務部本月稍早公布一段監視器影片，可見一名男子在一家手機行內搜刮商品，除了手上2個袋子以外，還拖著一只黑色行李箱。

他曾試圖用拖把改變監視器鏡頭方向，失敗後乾脆忽視監視器，帶著53支全新的iPhone和5.3萬盧布（約新台幣1萬8722元）現金，若無其事地走出門外，手機行損失估計高達300萬盧布（約新台幣106萬元）。

警方向俄媒Lenta說明，這名44歲男子偽造文書取得銷售經理的職位，拿到手機行鑰匙，上班第一天比任何人都早到，就是為了偷竊，犯案後逃離莫斯科，回到塞凡堡（Sevastopol）的老家。

由於男子完全沒有試圖遮住臉部，很快就被查出身分。但警方在他塞凡堡的家中僅搜出部分贓物，他對此供稱，從莫斯科回家的路上已經賣掉幾十支iPhone，警方已向他提起刑事訴訟並將他拘留。