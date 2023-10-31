Threads商標11年前早被註冊！　英企要求Meta「限期30天內」改名

▲Meta推出的新社群應用程式Threads，可能將被提告商標侵權。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國科技巨頭Meta旗下擁有Facebook與Instagram等社群平台，今年7月推出名為「Threads」的全新社群軟體，被視為全球首富馬斯克（Elon Musk）經營的X（舊稱推特）的最大競爭對手。如今卻爆出有英國公司早在11年前就註冊Threads商標與網域名，現在正要求Meta限期30天內停止於英國使用Threads這個名字。

根據Insider等外媒報導，英國一家軟體公司自2012年以來就一直擁有「Threads」的英國商標，當時是指一個雲端智慧訊息中心，能將企業所有數位訊息、電子郵件與通話蒐集並儲存於數據庫。2014年後跨足海外業務，2018年首次在美國進行商業銷售，因此正式成立了子公司Threads Software Ltd。據稱，目前已向全球近千家企業提供服務，每年業績以200%的速度成長中。

如今，Threads Software Ltd表示，已經透過律師通知Meta必須在30天內停止在英國使用Threads這個名字，否則將提告侵權，尋求法院裁決Meta禁用此商標。總經理John Yardley還說，公司正面臨著來自全球最大的科技巨頭之一的嚴重威脅。

▲新社群Threads被視為推特的最大競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

不僅如此，Meta似乎早就知道這家英國軟體公司的存在，因為根據Threads Software Ltd的聲明，Meta的律師自今年4月起，曾經4次向他們出價提議收購「threads.app」的網域名稱，但他們每一次都回絕了，直到7月，Meta正式推出Threads社群應用程式的同時，這家英國公司甚至被從Facebook上「刪除」（removed）了。

報導補充，Meta於7月初剛發布Threads時，得益於與Instagram的高連結性，Threads只花了5天就成為史上最快突破1億用戶的應用程式，擊敗了ChatGPT。但截至7月底，Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）就證實，已經有超過半數的用戶停止使用Threads。Meta目前為止尚未對此作出回應。

►X有人用了！馬斯克改名推特 被告商標侵權

►「臉書改名Meta」壓垮公司營運 美企MetaX控告商標侵權