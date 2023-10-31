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日埼玉槍手挾持郵局2女員工　警罕見出動「特殊部隊SIT」談判

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名中年男子31日下午在戶田中央綜合醫院開槍，使2名男性受傷，隨後他又騎著摩托車逃逸至1.5公里外的郵局，並持槍挾持多名郵局員工，目前仍在與警方對峙。根據最新消息，仍有2名郵局女員工受困，而兇手在抵達郵局前，更曾在附近一棟公寓縱火，火勢之大，消防當局一共出動了14輛消防車。此外，槍手疑似是住在戶田市的80多歲男性。

根據《富士新聞網》報導，埼玉縣戶田市本町的戶田中央綜合醫院稍早發生槍案，1名40多歲的醫師與1名60多歲病患中彈受傷。從現場可以看到醫院的玻璃窗出現明顯的蜂窩狀彈孔，初步判斷兇手是從建築物外朝院內開槍。

男子隨後騎著摩托車往北逃逸，接著又持槍闖入「蕨郵局」，挾持多名郵局員工作為人質，至今已與警方對峙近5小時。根據最新消息，目前郵局內還有2名女性員工受困。目前警方也派出警視廳搜查1課特殊小組「SIT」前往現場，人數高達數十人。

SIT小組是專門針對綁架、對峙事件所設置的特殊部隊，主要負責與嫌犯交涉釋放人質等事宜。此次是在埼玉縣公安委員會的申請下出動。

同樣在戶田市的一處公寓31日下午1時被附近居民通報發生火災，事發地點是一棟3層樓的木造建築，起火點為公寓1樓。消防當局出動14輛消防車，花了2小時才成功撲滅火勢。

警方懷疑這起火警與醫院槍手有關，同時也懷疑男子身上攜帶煤油。為了確保人質安全，警方仍在使用郵局內的電話與槍手交涉談判。據悉，男子情緒穩定。

除此之外，男子挾持郵局員工後，曾傳出槍響，不排除他在郵局內也開槍。

►快訊／日本埼玉縣「醫院傳槍響」2傷！　槍手逃進郵局與警對峙
►郵局內揮槍畫面曝！埼玉男與警對峙「再傳槍響」　挾持員工當人質

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