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「亞洲首富收死亡威脅」遭勒索15億！　印度警方加強保護

▲▼ 穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／路透社）

▲亞洲首富安巴尼近日收3封死亡威脅，勒索贖金高達40億盧比。（圖／路透社）

實習記者任庭儀／編譯

亞洲首富、印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）近期連收3封死亡威脅電子信件，被勒索40億盧比（約新台幣15億6000萬元），印度警方已加強安巴尼住宅周圍警力，正在追查發信源頭。

《印度時報》（TOI）報導，安巴尼27日和28日陸續收到2封死亡威脅電子信件，向他勒索20億盧比（約新台幣7億7000萬元），否則將派出「印度最強狙擊手」對他不利。由於安巴尼沒有回應，發信者30日於第3封威脅電子信件中，將贖金翻倍提高至40億盧比（約新台幣15億6000萬元），更揚言就算報警也沒有用。

印度警方表示，已加強安巴尼孟買南部住所周圍的警力，保護他與家人的安全。另外，警方也依《印度刑法典》（IPC）第387條及第506(2)條立案進行調查，正與國際刑警組織合作追蹤發信來源，目前查出電郵IP位址位於比利時，但不排除發信者利用虛擬私人網路（VPN）躲過警方追查。

據「富比世」（Forbes）最新資料，安巴尼是印度最大私營集團信實工業（Reliance Industries）的董事長，這個集團業務範圍從石油、天然氣、電信到金融都有涉略，他目前以淨資產892億美元居亞洲之首，世界排名第12位。

這不是安巴尼第一次收到死亡威脅，2021年2月警方曾在安巴尼住所附近攔截一輛裝有爆裂物的汽車；2022年8月信實集團旗下醫院接到電話威脅，揚言要殺害安巴尼並炸毀醫院，撥話者隨後被警方逮捕。

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