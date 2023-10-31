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「搭車玩手機」被2搶匪盯上　19歲女大生公路上被拖下車爆頭身亡

「搭車玩手機」被2搶匪盯上　19歲女大生公路上被拖下車爆頭身亡。（圖／翻攝自推特）

▲女大生因為手機，意外被搶匪殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度傳出誇張搶案，19歲女大生基爾蒂(Kirti Singh)搭乘人力車時邊玩手機，引來2名搶匪注意，搶匪騎著機車一路跟隨，試圖搶手機時由於她不肯放手，整個人在公路上被拖下車，頭部重傷死亡。

在加濟阿巴德市(Ghaziabad)就讀大學的基爾蒂，27日放學與同學一起搭乘人力車時，吸引2名搶匪騎著機車尾隨至9號公路。從監視器畫面中可看到，搶匪追到人力車後，伸手想要搶走基爾蒂手機，然而她卻不願放手，雙方在路上展開拉扯。

基爾蒂的兄弟辛格(Ankit Singh)表示，「我姊姊坐在車的左邊，2名騎著摩托車的男子突然抓住她的手，搶走她的手機，可是她沒有放手，從車上摔下來，頭部撞傷」。

基爾蒂被緊急送到附近醫院，發現有腦出血症狀，醫生雖然立即進行手術，後來送到加護病房接受治療，仍於29日晚間被宣告身亡。警方找到搶奪基爾蒂手機的其中一名嫌犯，是一名叫做巴爾比爾(Balbir Kumar)的男子，另外一名嫌犯吉坦德拉(Jitendra Kumar)中槍後逃跑，後來被發現已經身亡。

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