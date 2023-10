「搭車玩手機」被2搶匪盯上　19歲女大生公路上被拖下車爆頭身亡

▲女大生因為手機,意外被搶匪殺害。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度傳出誇張搶案,19歲女大生基爾蒂(Kirti Singh)搭乘人力車時邊玩手機,引來2名搶匪注意,搶匪騎著機車一路跟隨,試圖搶手機時由於她不肯放手,整個人在公路上被拖下車,頭部重傷死亡。

在加濟阿巴德市(Ghaziabad)就讀大學的基爾蒂,27日放學與同學一起搭乘人力車時,吸引2名搶匪騎著機車尾隨至9號公路。從監視器畫面中可看到,搶匪追到人力車後,伸手想要搶走基爾蒂手機,然而她卻不願放手,雙方在路上展開拉扯。

Tragic news from Ghaziabad, UP



Kirti Singh, first year Btech student at a private eng college in Ghaziabad sustained fatal head injuries due to fall when miscreants tried to snatch mobile while she was on her way back home in an auto. She succumbed to her injuries today. pic.twitter.com/smBu31I9FR