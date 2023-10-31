「搭車玩手機」被2搶匪盯上　19歲女大生公路上被拖下車爆頭身亡

▲女大生因為手機，意外被搶匪殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度傳出誇張搶案，19歲女大生基爾蒂(Kirti Singh)搭乘人力車時邊玩手機，引來2名搶匪注意，搶匪騎著機車一路跟隨，試圖搶手機時由於她不肯放手，整個人在公路上被拖下車，頭部重傷死亡。

在加濟阿巴德市(Ghaziabad)就讀大學的基爾蒂，27日放學與同學一起搭乘人力車時，吸引2名搶匪騎著機車尾隨至9號公路。從監視器畫面中可看到，搶匪追到人力車後，伸手想要搶走基爾蒂手機，然而她卻不願放手，雙方在路上展開拉扯。

Tragic news from Ghaziabad, UP



Kirti Singh, first year Btech student at a private eng college in Ghaziabad sustained fatal head injuries due to fall when miscreants tried to snatch mobile while she was on her way back home in an auto. She succumbed to her injuries today. pic.twitter.com/smBu31I9FR — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 29, 2023

基爾蒂的兄弟辛格(Ankit Singh)表示，「我姊姊坐在車的左邊，2名騎著摩托車的男子突然抓住她的手，搶走她的手機，可是她沒有放手，從車上摔下來，頭部撞傷」。

基爾蒂被緊急送到附近醫院，發現有腦出血症狀，醫生雖然立即進行手術，後來送到加護病房接受治療，仍於29日晚間被宣告身亡。警方找到搶奪基爾蒂手機的其中一名嫌犯，是一名叫做巴爾比爾(Balbir Kumar)的男子，另外一名嫌犯吉坦德拉(Jitendra Kumar)中槍後逃跑，後來被發現已經身亡。