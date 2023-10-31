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哈瑪斯境外領導人盼與中俄合作　籲黎巴嫩真主黨加入戰爭

▲▼哈瑪斯代表團成員納伊姆（左）、馬爾祖克（右）與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（中）會晤。（圖／路透）

▲哈瑪斯代表團成員納伊姆（左）、馬爾祖克（右）日前與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（中）會晤。（圖／路透）

文／中央社記者賴素芬特拉維夫31日專電

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯加薩境外主要領導人之一馬斯哈（Khaled Mashal）近日接受埃及電台訪問時說，以哈戰爭讓俄羅斯和中國從中受益，並說希望與俄中等超級大國合作。

總部位於美國華盛頓特區的「中東媒體研究所」（Middle East Media Research Institute,MEMRI）29日在社群媒體X（前身為Twitter，推特）上貼文，並附上哈瑪斯（Hamas）前主席馬斯哈接受埃及Sada Elbalad電視台採訪的片段，指出哈瑪斯領導者在媒體上吹噓哈瑪斯對以色列的10月7日攻擊事件是「阿拉伯人正在給世界上一堂大師課程」。

哈瑪斯恐怖分子7日襲擊加薩邊境的以色列社區和參加戶外音樂會的年輕人，導致至少1400人死亡，239人被俘為人質，其中包括高齡長者、幼童和婦人，被形容為以色列的911慘劇；由於事發當天是週六，正是猶太曆法中的安息日，以色列人也稱之為「黑色安息日」。

在接受埃及電台專訪時，馬斯哈呼籲黎巴嫩真主黨 （Hezbollah）和其他國家加入針對以色列的「全面戰爭」，同時吹噓俄羅斯和中國從10月7日的恐怖襲擊事件中受益。

自以哈戰爭爆發以來、以色列北邊鄰國黎巴嫩的真主黨雖然不斷挑釁並與以色列交火，但是衝突相當有限。受訪時，馬斯哈說：「毫無疑問，如果真主黨加入，將會有實質的影響。 我們希望這會發生，但決定權在他們手中。」

他指出，從戰爭爆發以來，黎巴嫩真主黨就讓以色列忙於護衛北邊邊境，而且戰火持續升溫。他希望以色列與黎巴嫩之間的衝突能「演變成全面交戰和全面戰爭」，因為這將使以色列陷入「兩條或多條戰線」的戰鬥。「我們仍然向真主黨、我們的朋友和國家提出這一要求。」

馬斯哈說：「我們希望在西方社會的阿拉伯社區保持活躍，而且（我們希望）與中國和俄羅斯等超級大國合作。」他還吹噓說：「俄羅斯從我們的（攻擊）中受益，因為我們分散了美國對他們和烏克蘭的注意力。」

他接著在電視訪問中繼續吹噓說：「中國將（我們的攻擊）視為一個令人耀眼的例子。俄羅斯人告訴我們說10 月7日發生的事情將在軍事院校中被教授。」

馬斯哈還聲稱：「中國人正在考慮對付台灣的一項計畫，就像卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）在10月7日所做的那樣。」在電視訪問片段最後，他說：「阿拉伯人正在給世界上一堂大師課程。」

哈瑪斯期望跟俄羅斯與中國合作不讓人意外，俄中兩國都沒有譴責哈瑪斯恐怖分子對以色列公民的屠殺；俄羅斯26日還在莫斯科接待哈瑪斯的高級官員代表團；哈瑪斯代表團訪問莫斯科的前一晚，俄羅斯和中國一起否決美國向聯合國安理會的一項提案，該提案譴責哈瑪斯，呼籲立即釋放以色列人質，並承認以色列針對恐怖活動的自衛權。

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