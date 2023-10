哈瑪斯境外領導人盼與中俄合作　籲黎巴嫩真主黨加入戰爭

▲哈瑪斯代表團成員納伊姆(左)、馬爾祖克(右)日前與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫(中)會晤。(圖/路透)



文/中央社記者賴素芬特拉維夫31日專電

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯加薩境外主要領導人之一馬斯哈(Khaled Mashal)近日接受埃及電台訪問時說,以哈戰爭讓俄羅斯和中國從中受益,並說希望與俄中等超級大國合作。

總部位於美國華盛頓特區的「中東媒體研究所」(Middle East Media Research Institute,MEMRI)29日在社群媒體X(前身為Twitter,推特)上貼文,並附上哈瑪斯(Hamas)前主席馬斯哈接受埃及Sada Elbalad電視台採訪的片段,指出哈瑪斯領導者在媒體上吹噓哈瑪斯對以色列的10月7日攻擊事件是「阿拉伯人正在給世界上一堂大師課程」。

哈瑪斯恐怖分子7日襲擊加薩邊境的以色列社區和參加戶外音樂會的年輕人,導致至少1400人死亡,239人被俘為人質,其中包括高齡長者、幼童和婦人,被形容為以色列的911慘劇;由於事發當天是週六,正是猶太曆法中的安息日,以色列人也稱之為「黑色安息日」。

在接受埃及電台專訪時,馬斯哈呼籲黎巴嫩真主黨 (Hezbollah)和其他國家加入針對以色列的「全面戰爭」,同時吹噓俄羅斯和中國從10月7日的恐怖襲擊事件中受益。

Hamas Leader Abroad Khaled Mashal: The Russians Told Us that Our October 7 Operation Will Be Taught in Military Academies; The Chinese Are Thinking of Carrying Out a Similar Attack in Taiwan #Hamas #HamasMassacre #Russia #China pic.twitter.com/lDB6TF5ngd