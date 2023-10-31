郵局內揮槍畫面曝！埼玉男與警對峙「再傳槍響」　挾持員工當人質

▲埼玉槍手挾持多名郵局員工作為人質。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本一名男子31日下午1時15分左右在埼玉縣戶田市本町的戶田中央綜合醫院外朝院內開槍，導致1名40多歲男性醫師與1名60多歲男性患者受傷。槍手隨後逃亡至1.5公里外的郵局，並挾持多名郵局員工作為人質，目前仍在與警方對峙。據悉，郵局內再度傳出槍響。

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根據《讀賣新聞》報導，目前嫌犯身分尚未確定，不過可以看到疑似為中老年男性。他在醫院持槍傷害2名男性後，沿路往北逃逸，目前闖入埼玉縣蕨市中央的「蕨郵局」，警方已在郵局外圍部署大量警力與其對峙。

《讀賣新聞》記者下午2時多趕抵現場後，隨即在下午2時43分聽到郵局內傳出疑似開槍的爆裂聲響。警方立即呼籲周遭所有居民離開現場。有情報指出，目前郵局內有近10名員工被挾持，不排除男子身上持有煤油。

搜查人員指出，男子是從醫院外朝建築物內開槍，目前可以確認醫院的玻璃窗出現蜂巢狀的碎裂痕跡。而他從醫院逃逸時疑似是使用摩托車離開現場。

戶田市消防本部表示，戶田中央綜合醫院已在當天下午1時50分起要求消防單位不要再運送急救患者到該院急診室。

受到這起槍擊案影響，戶田市教育委員會下午2時過後，透過電話通知市內12所小學及6所國中，要求師生在確認安全前留在校園內勿外出。

戶田市政府透過社群網站呼籲市民留意，並公布逃逸犯嫌特徵為男性、年齡在40多歲到50多歲、身高約160公分、穿著黑色上衣及褲子。