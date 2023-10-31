郵局內揮槍畫面曝！埼玉男與警對峙「再傳槍響」　挾持員工當人質

▲埼玉槍手挾持多名郵局員工作為人質。（圖／翻攝自推特）
記者王佩翊／編譯
日本一名男子31日下午1時15分左右在埼玉縣戶田市本町的戶田中央綜合醫院外朝院內開槍，導致1名40多歲男性醫師與1名60多歲男性患者受傷。槍手隨後逃亡至1.5公里外的郵局，並挾持多名郵局員工作為人質，目前仍在與警方對峙。據悉，郵局內再度傳出槍響。
►快訊／日本埼玉縣「醫院傳槍響」2傷！ 槍手逃進郵局與警對峙
根據《讀賣新聞》報導，目前嫌犯身分尚未確定，不過可以看到疑似為中老年男性。他在醫院持槍傷害2名男性後，沿路往北逃逸，目前闖入埼玉縣蕨市中央的「蕨郵局」，警方已在郵局外圍部署大量警力與其對峙。
【立てこもり事件】埼玉県･蕨市の郵便局— 先輩のハト. (@senpai_hato__) October 31, 2023
どんな犯人かと思ったら老人やんか。姿見せた時点で撃ち殺してもいいんだろうけど日本の警察は優しいからね。発砲したらサヨクが「このおじさんにも人権がある」とかいちいち五月蠅いからね#発砲事件 #立てこもり#埼玉の治安 pic.twitter.com/aJ1fRiZhD3
《讀賣新聞》記者下午2時多趕抵現場後，隨即在下午2時43分聽到郵局內傳出疑似開槍的爆裂聲響。警方立即呼籲周遭所有居民離開現場。有情報指出，目前郵局內有近10名員工被挾持，不排除男子身上持有煤油。
搜查人員指出，男子是從醫院外朝建築物內開槍，目前可以確認醫院的玻璃窗出現蜂巢狀的碎裂痕跡。而他從醫院逃逸時疑似是使用摩托車離開現場。
戶田市消防本部表示，戶田中央綜合醫院已在當天下午1時50分起要求消防單位不要再運送急救患者到該院急診室。
受到這起槍擊案影響，戶田市教育委員會下午2時過後，透過電話通知市內12所小學及6所國中，要求師生在確認安全前留在校園內勿外出。
戶田市政府透過社群網站呼籲市民留意，並公布逃逸犯嫌特徵為男性、年齡在40多歲到50多歲、身高約160公分、穿著黑色上衣及褲子。
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