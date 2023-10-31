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座頭鯨身纏「136公斤蟹籠」畫面曝光！　受困悲鳴3天獲救

▲▼ 阿拉斯加海域發現一頭座頭鯨受困。（圖／翻攝自NOAA／Sean Neilson）

▲阿拉斯加海域發現一頭座頭鯨身纏重達300磅的蟹籠，無法自由游動。（圖／翻攝自NOAA／Sean Neilson）

實習記者任庭儀／編譯

阿拉斯加附近海域日前發現一頭座頭鯨（humpback whale）身上纏繞重達300磅（約136公斤）的蟹籠及巨型繩索，導致牠只能順時針繞圈游動，受困長達3天。所幸救援人員最後幫牠將繩索切斷，成功解救這頭可憐的鯨魚。

《衛報》報導，美國國家公園管理局（National Park Service，NPS）指出，本月11日阿拉斯加冰河灣國家公園接獲當地居民通報，古斯塔夫斯（Gustavus）水域有一頭受困的鯨魚「拖著兩個浮標，發出不尋常的聲音，並且無法自由移動」。

NPS接獲通報後立即成立應變小組，派出無人機、船隻與專業人員前去確認座頭鯨的狀況。根據無人機收集到的照片顯示，這頭鯨魚大約3歲至4歲，遭300磅（約136公斤）的蟹籠及450英尺（約13７公尺）的巨型繩索困在這片海域中，應變小組判斷已經「危及生命」。而據漁具主人的說法，這個蟹籠在7日、8日左右不見，代表這頭鯨魚已受困至少3天。

阿拉斯加鯨魚基金會大型鯨魚解救專員夏普（Fred Sharpe）表示，無人機拍攝到的照片發揮了非常大的作用，幫助他們了解繩索糾纏的狀況，並模擬如何解救鯨魚 。夏普說，「繩索纏繞的很複雜，有一條線穿過鯨魚的嘴巴，並在牠的尾巴上繞成一團又大又重的繩結。所以牠每次游上海面時，身體都會固定向一側彎曲，以順時針的方向繞圈。」

救援人員花了數小時才割斷繩子，參與本次救援行動的鯨魚生物學家加布利埃爾（Chris Gabriele）表示，「當我們切斷纏繞在鯨魚嘴巴與尾巴的那條繩索時，情況終於開始好轉。」每割一次繩索，鯨魚的活動力就變得更強，直到切斷繩索，牠得以重獲自由回歸大海。

 
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