「5種醫美」千萬別做！專家警告「痛又貴」：還可能變形、致癌

▲醫美醫生呼籲民眾，不要嘗試去做5種醫美項目，並要注意別讓非專業醫療人士施作。（圖／翻攝自TikTok／doctor.devine）

圖文／CTWANT

想要變漂亮，除了日常的保養以外，不少人會選擇醫美來快速達到效果。對此，一名醫美醫師點出了5種「絕對別做」的醫美項目，包括俄式豐唇（Russian lip fillers）、埋線拉提（Thread lifts）、日光浴機（Sunbed）等等，其中有些手術不僅昂貴，還可能導致臉部變形。

根據《每日郵報》（Daily Mail）的報導，迪瓦恩（Richard Devine）是名居住在倫敦的醫美醫生，經常於TikTok上分享相關的美容技巧和訣竅。在最近他在一支影片中提到，呼籲網友不要去嘗試一些時下流行的醫美項目，而這支影片也迅速獲得了超過160萬觀看次數。

首先，迪瓦恩指出，「埋線拉提」是種無須動手術的醫美項目，是利用皮下埋線來打造更緊緻的外觀，雖然比起一般的整形手術，其侵入性更小，但會造成相當大的疼痛，並且昂貴還不持久。其次，迪瓦恩表示，「俄式豐唇」其實是從嘴唇內側向外注射填充物，來達成拉提的效果，而不是一般的豐唇方式，「絕對別做，除非你想看起來像鴨子」。

再者，迪瓦恩強調，不要由美容師或非醫療專業人士進行醫美，由於他們沒有受過專業訓練，可能無法處理相關的併發症，甚至在提出問題時「搞消失」。另外，迪瓦恩警告，喬雅登（Juvederm，一種波尿酸填充物）用於填補凹陷，讓臉部某些位置更加豐滿，但這類型的填充物會隨著時間推移而逐漸膨脹，導致最初填充的部位變得扭曲。

最後，迪瓦恩透露，日光浴床會破壞人體的膠原蛋白，讓皮膚看起來有皺紋，並且也誘發癌症的巨大危險因子。

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