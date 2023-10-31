滅門血案！烏克蘭一家9口睡夢中遭槍斃　「遺體相擁」陳屍床上

▲ 卡普卡涅茨一家人陳屍床上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部被俄軍占領的城鎮發生滅門血案，一個9口家庭在睡夢中遭人槍斃，包括2名僅5歲及9歲的孩童。烏國官員控訴，他們是因拒絕服從俄兵要他們交出房子的命令，才會遭到殘殺。俄方已經逮捕2名涉案士兵，現正深入調查。

綜合CNN及BBC報導，遇害的卡普卡涅茨（Kapkanets）一家9口住在烏東城鎮沃爾諾瓦哈（Volnovakha），烏克蘭頓內茨克州檢察官辦公室公開案發現場，可見3人陳屍在同一張床上，包括2名孩童；另一張床上則有2人，被槍殺當下呈現互相擁抱的姿勢，身上布滿彈孔，且有大量血跡噴濺到牆上。

沃爾諾瓦哈從去年3月被俄軍占領至今，烏俄雙方都著手調查這起事件。烏克蘭檢方30日指控，這家人本月稍早曾與俄兵爭執，身穿軍服的俄國武裝人員要求他們搬離，把房子讓給一支俄軍部隊，被屋主拒絕後一度使用暴力威脅，幾天後又回到這間房子，趁他們入睡後將9人全數射殺，其中2名兒童分別出生於2014及2018年。

烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）指控，「俄國人沾滿鮮血的手」參與這場殺戮。他在Telegram發文指出，「根據初步訊息，占領者殺死卡普卡涅茨全家。他們先前曾拒絕將房子交給車臣占領者，遇害時正在慶祝生日。」

俄羅斯聯邦調查委員會則聲明表示，沃爾諾瓦哈28日有9名居民遭到謀殺，遺體在一間私宅內被發現，身上有槍傷，針對本案逮捕2名男嫌，他們是與俄軍簽約的遠東地區士兵，「初步評估犯案動機是家庭衝突」，2人已被拘留，目前仍在調查詳細案情。