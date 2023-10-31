波蘭考古學家挖出「男童骷髏」　面部朝下腳上有鐵鎖…居民憂復活吃人

▲波蘭考古學家在墓園發現一具男童遺體。（圖／路透社）



圖文／CTWANT

波蘭考古學家近日在北部一座墓園發現一具男童的遺體，該男童生前似乎被認為是「吸血鬼」，於是為了防止他下葬後再度爬起來去吃活人，所以才在下葬時將他面部朝下，並且把雙腳上鎖。

根據《路透社》報導，波蘭哥白尼大學（Nicolaus Copernicus University）研究中世紀墓葬文化的學者波林斯基（Dariusz Polinski）表示該遺體是一名約為6至7歲的男童，臉之所以被使用朝下的方式埋葬，腳上還有三角形鐵鎖，很可能是因為當時他被認為是吸血鬼，附近居民深怕他會從墳墓中起來吃活人。

▲男童腳上被發現竟用三角形鐵鎖鎖住，疑似在身前被人為是吸血鬼。（圖／路透社）



波林斯基表示，「這個墓園下葬被排斥的人，他們死後還很令人害怕，也許在生前也是如此，這些人被懷疑跟不淨的力量接觸，也可能是行為異常的人」。另外他還發現，該名男童的墳墓在埋葬後的某個時期曾被褻瀆，除了腿上的骨頭外，所有骨頭都被移除了。

考古學家先前就曾經發現一具女性骨骸，腳跟男孩一樣都有上鎖，頸部甚至還放著一把鐮刀，似乎她當時被認為是吸血鬼，而這樣的埋葬方式是防止她復活。另外，除了防止死者復活，有些則是砍掉頭或腳，「還有很多墳墓是用石頭，石頭被放在不同部位例如放在肘部、喉頭或頸部，來預防死者復活」。

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