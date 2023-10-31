快訊／日本埼玉縣「醫院傳槍響」2傷！　槍手逃進郵局與警對峙

▲ 日本埼玉縣戶田中央綜合醫院C館。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本埼玉縣戶田市一家綜合醫院31日下午疑似發生槍擊，目擊者報案稱聽見爆炸巨響，包括多名醫院員工，據稱槍手已經逃離現場，躲藏在附近郵局內。

埼玉 戸田市内の戸田中央総合病院で発砲事件



犯人と思われる男は銃のような物を所持して逃走

ケガ人2名



犯人は蕨の郵便局に拳銃を持って立てこもり。。。。

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綜合NHK、日本電視台等日媒，戶田市警方31日下午1點多（台灣中午12點）陸續接獲報案，稱在戶田中央綜合醫院「聽到疑似開槍的聲音」，有消息稱有2人受傷，槍手已經逃離現場。調查人員向NHK透露，槍手目前疑似躲藏在郵局內，與警方對峙。

醫院總務科員工稍早說明，有消息稱下午1點10分發生槍擊，具體情形仍在確認。據院方說法，案發地點在醫院C館，大樓內設有耳鼻喉科、小兒科、整形外科及皮膚科等，多名工作人員聽見類似開槍的巨響，仍在確認是否有人受傷。

員工表示，「好像是有人從外面向醫院大樓開槍，只有聽到一聲。目前院方還未取得有關犯人的資訊。」