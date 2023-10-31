他買房見詭異冰櫃　掀開竟藏「19歲少年腐屍」！前房客被捕

▲ 羅根的遺體被發現後，父母雙雙被捕。（圖／Courtesy of the Henry County Jail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州發生一起恐怖事件，一名屋主買房後發現院子裡一台冰櫃重到搬不動，打開竟是一具腐屍，調查發現死者是前房客19歲的兒子，死亡時間恐怕已有3個月，警方已經逮捕他的父母進行調查。

綜合《紐約郵報》等美媒，阿拉巴馬州亨利郡警長辦公室聲明指出，這棟房子的屋主29日上午打掃環境時，發現後院有一台已經故障的冰櫃，未料裡頭竟裝著19歲男子羅根．霍爾斯特德（Logan Michael Halstead）的屍體，已經嚴重腐爛。

警長布蘭肯希普（Eric Blankenship）說明，羅根家人曾是這間房子的租客，一個多月前搬離後才被前屋主賣出。新屋主發現後院的冰櫃重到搬不動，打開清理卻看見一隻人手。

羅根生前據報患有脊柱裂（Spina bifida）等疾病，最早可能在7月或8月就已身亡，遺體送往相驗。他44歲的父親麥可（Michael Shane Halstead）及43歲的母親凱倫（Karen Tysinger Halstead）已經落網，被控虐待屍體，目前關押獄中且不得保釋。

麥可被捕後供稱自己躁症發作，不記得兒子的屍體為何在冰櫃裡，且聲稱妻子與此事無關。警方表示，「這是一起悲慘事件，我們正致力找出真相，調查仍在進行中。」